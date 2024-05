"Aspiro a pintar lo que me salga de los pinceles"

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia acoge hasta el próximo 15 de septiembre la exposición "Notas para un paraíso" de Hugo Fontela (Grado, 1986). Las 70 obras que la componen recorren la etapa creativa más reciente del artista, la que transcurre entre 2020 y 2023, materializada en las series pictóricas "River", "Green" y "Paradise".

–¿Balance de las primeras semanas de la exposición en Segovia?

–Muy positivo. La muestra se acerca a los dos mil visitantes, pese a no alcanzar el mes abierta, y el público está abrazando esa gran inmersión en la naturaleza y en las emociones que suscita, que pretende contener la obra presentada, con mucho entusiasmo.

–Su última etapa creativa se ha centrado en la naturaleza, ¿qué ha encontrado en ella?, ¿seguirá indagando artísticamente en ese tema o piensa abrirse a otros nuevos?

–Pienso que la naturaleza es el medio natural del hombre. Las ciudades y la sociedad, tal y como la conocemos hoy en día, significan relativamente poco dentro de nuestra historia antropológica si pensamos el tiempo previo que hemos vivido en ella. Es curioso, porque pese a esto, el hombre de hoy en día, apegado a la urbe por lo general, aspira a volver a ella, huyendo de la ciudad, casi en busca de su sitio natural. Yo busco esa emoción, esa conexión con ella a través de la pintura. Y la exposición "Notas para un paraíso" rescata ese camino.

–En su obra sublima tanto la realidad que a veces roza la abstracción, ¿acabará siendo un artista abstracto?, ¿qué le separa de ella?

–En la muestra de Segovia las primeras obras, reunidas en las dos primeras salas, están más unidas a la realidad. En ellas queda contenido ese espíritu de la naturaleza más palpable, centrado en la serie "River", donde aún la realidad asoma en sus detalles. Según uno avanza, llega a la sala "Green", donde el verde se apodera del cuadro y estalla sobre él, aún con connotaciones figurativas, pero con mayor libertad. En "Paradise", las últimas obras y la parte más trascendente de la exposición, como ocurre en el paraíso, todo vale, no hay bueno ni malo, es la libertad plena, en mi caso, de la pintura. Mucho más emocional, intuitiva, verdadera, experimental. En cierto sentido, la muestra ofrece un viaje desde lo terrenal a lo espiritual, desde lo que se ve, hasta lo que no se ve pero que, sin embargo, está. Lograr pintar lo que no está, lo que se percibe.

–¿Hacia dónde avanza como artista?

–Como dice un buen amigo, a pintar lo que me salga de los pinceles. A la libertad.

–Suele mencionar la palabra paraíso al hablar de su obra y su trabajo, ¿el arte es su paraíso?

–La pintura y la naturaleza, son dos de los lugares donde mejor me siento, y precisamente es la libertad que resulta innata al paraíso la que las une, de ahí el título. Y de ahí que me sienta tan identificado pensando en la pintura como un paraíso.

–Expone en el Museo Esteban Vicente y dice admirar a ese artista, ¿qué es lo que le gusta de él?

–Desde que llegué a Nueva York me interesó su obra, tan abstracta pero a la vez tan asida a la realidad. Tan pura. Y su trabajo en ese sentido ha sido un referente para mí. En eso la vida te sorprende, pues ahora que mi obra se va alejando de la realidad, en cierto sentido, surge la oportunidad de exponer en su museo.

–¿Para cuándo una exposición en Asturias?

–Pronto, muy pronto.

Suscríbete para seguir leyendo