Un bosque con árboles milenarios en un monte cántabro de origen celta: descubre la belleza natural de la ruta circular del Cubilón

La ruta circular al Cubilón es un sendero señalizado que comienza en el pueblo cántabro de Ruenes. Una caminata inmersiva que atraviesa bosques, pasa por la zona de antiguos árboles milenarios y ofrece vistas panorámicas, regresando por un camino diferente para completar el circuito.

El punto de partida sale desde Ruente para adentrarnos en la vertiente sur de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, entre árboles singulares y los colores del otoño comenzando a despuntar.

En el corazón verde del norte peninsular, Cantabria vuelve a sorprender con una de esas rutas que parecen sacadas de una postal. La ruta circular del Cubilón, con inicio en el pintoresco municipio de Ruente, invita al caminante a sumergirse en un paisaje donde la naturaleza marca el ritmo y el otoño despliega todo su encanto.

El recorrido se adentra en la vertiente sur de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, una zona menos transitada pero de enorme riqueza natural. Desde los primeros pasos, el senderista se ve rodeado de una masa forestal diversa, en la que destacan árboles singulares que parecen custodiar el camino desde hace siglos. Robles, hayas y otras especies autóctonas componen un mosaico de formas y colores que, con la llegada del otoño, se transforma en un espectáculo visual difícil de igualar.

La ruta, de carácter circular, permite disfrutar del entorno sin prisas, con la sensación constante de estar descubriendo rincones ocultos. A medida que se avanza, los tonos verdes dan paso a ocres, amarillos y rojizos que anuncian el cambio de estación, aportando una atmósfera casi mágica al recorrido.

Más allá de su belleza paisajística, el Cubilón es también una invitación a reconectar con la naturaleza en su estado más puro. Lejos del bullicio, esta ruta ofrece la posibilidad de disfrutar de la montaña con calma, observando los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos.

Poco más se puede pedir: un entorno privilegiado, un sendero accesible y la promesa de una jornada en plena armonía con el paisaje cántabro. Una escapada perfecta para quienes buscan perderse —y encontrarse— entre bosques que parecen detenidos en el tiempo.

Algunos datos

Distancia: 8,69 km

Desnivel: 317 m

Dificultad: fácil

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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