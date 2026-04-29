Un valle de difuntos, el escenario de la Oro Trail Race y vistas a la sierra de Peña Mayor: la ruta que puedes descubrir si visitas Laviana

La ruta de hoy parte de la plaza del Ayuntamiento de Laviana. En esta ocasión, el recorrido transcurrirá por donde se celebra la carrera Oro Trail. Dejaremos La Pola para pillar algo de pista y encaminarnos al pueblo de Sospelaya para después dirigirnos a Pando.

A medida que ganamos altura podremos ver Entrialgo, el famoso puente de La Chalana, que se está renaturalizando actualmente y Villoria. Unas impresionantes vistas que sirven de aliciente para aquellos que se lancen a correr la Oro Trail, una iniciativa a propuesta de Cruz Roja y la gente de Fesoria Events, que buscaba en un principio, dar a conocer el sorteo del Oro de Cruz Roja.

El pueblo de La Ortigosa, llamado así por una antigua vía romana, será la siguiente parada que nos llevará al río Molinucú que baja de La Rebollá. Habrá que cruzarlo para dar el salto a Pielgos, el siguiente pueblo. En este punto, podemos divisar a lo lejos la sierra de Peña Mayor y la conocida como "campa de los difuntos", un sitio que debe su nombre, según el saber popular a que cuando alguien moría en el valle había que pasar al otro lado para enterrarlo, ante la falta de cementerio.

Con esta anécdota llegamos al punto más alto de la carrera y pondremos dirección a Peña Mayor La campa, el puerto de San Isidro y el Peña Mea también se pueden ver a lo lejos.

Senderos del carbón

La ruta n.º 5 denominada "Bajo Nalón" es un recorrido periurbano, ideal para hacer en familia, en torno a La Pola Llaviana/Pola de Laviana, capital del concejo, y a las parroquias de Entrialgo y Villoria principalmente.

Su inicio está en el Aula Didáctica del Molín de La Chalana desde donde se toma una pista en dirección este y, tras cruzar bajo la carretera, se pasa junto a la Central Hidroeléctrica de La Curuxera, instalación histórica rehabilitada y en funcionamiento actualmente.

Siguiendo el camino se llega hasta Entrialgo y se continúa hasta Villoria donde se pasa junto al puente medieval y a la iglesia de San Nicolás, atravesando el casco urbano, junto al río Villoria para, en un momento dado, incorporarse al sendero de la Aldea Perdida y volver a Entrialgo. Conviene prestar atención a la incorporación del sendero a la carretera que baja de Canzana.

Al llegar a Entrialgo hay que destacar la casa natal de Armando Palacio Valdés, donde se ubica la oficina de turismo y un pequeño museo sobre el escritor y, en una calle paralela, la casa de los León.

Se continúa cruzando la carretera por la pasarela acondicionada a tal efecto y se toma el acceso entre parcelas en dirección oeste para seguir por la pista de gravilla que va junto al río Nalón hasta llegar al Polígono Industrial El Sutu y, desde allí, por un paseo acondicionado, hasta la bocamina de La Sota, donde se recuerda el trágico accidente de 1924.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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