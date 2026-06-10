Descubre una de las reservas más espectaculares del occidente asturiano: ubicada en un "pueblo ejemplar" y hogar del oso pardo

El recorrido comienza en Mual, Pueblo Ejemplar de Asturias 2018, y continúa entre bosque hasta el mirador de Montecín, con espectaculares vistas del valle y a la Reserva Natural Integral de Muniellos. Una ruta ideal para conectar con la naturaleza.

La Ruta del Bosque de Moal comienza en el pueblo del mismo nombre, galardonado con el Premio "Pueblo Ejemplar de Asturias" en 2018 por su compromiso con la conservación del entorno. Situado en el valle del río Muniellos, a las puertas de la Reserva Integral de Muniellos, Mual destaca por su adaptación al entorno montañoso y su historia ligada al aprovechamiento sostenible del bosque.

La senda parte desde el centro del pueblo, cruzando el río Muniellos y tomando una pista forestal que asciende suavemente entre robles, hayas y castaños, especies emblemáticas de la zona. A medida que se avanza, la presencia de "cortines" (construcciones de piedra para proteger colmenas del ataque de osos) refleja la coexistencia tradicional entre el ser humano y la fauna local.

En el primer cruce señalizado, se toma el desvío de la izquierda, reservando el camino de la derecha para el regreso. La pendiente aumenta gradualmente mientras el paisaje se densifica en un bosque autóctono donde el roble sésil, el melojo y el haya dominan el entorno. La ruta asciende hasta alcanzar el mirador de Montecín, desde donde se pueden admirar el valle de Mual, el propio pueblo y las puertas de la Reserva de Muniellos.

El camino de regreso sigue un descenso suave, volviendo a adentrarse en la masa forestal antes de enlazar nuevamente con la pista que lleva de vuelta al punto de inicio. Esta ruta circular, de baja dificultad y marcada por el contacto directo con la naturaleza, permite disfrutar de la rica biodiversidad y de la historia forestal del suroccidente asturiano.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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