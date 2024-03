Cuando Cándida Vicente Templado inició su carrera como Policía Nacional habían pasado quince años desde que cuarenta y dos compañeras accedieran al cuerpo por primera vez. Puede parecer que el camino estaba más que abierto, pero por aquel entonces «había comisarías locales muy pequeñas donde nunca habían llegado mujeres policías» y «en muchos casos no había ni siquiera instalaciones específicas adecuadas y muchos compañeros jamás habían patrullado con mujeres». A pesar de esto, ella jamás se sintió diferente ni se puso límites, logrando ser pionera en muchos puestos, entre ellos ser la primera jefa de la Policía Científica de Asturias. Una trayectoria más que ejemplar que le llevó a recoger este sábado emocionada el premio Mujer Sierense del Año.

En la imagen del centro, Cándida Vicente, durante el acto de entrega. En las otras dos imágenes, posando con asistentes y compañeros. | A. G.-O. / Alicia García-Ovies

«El premio tiene un trasfondo muy importante. En primer lugar porque las promotoras fueron mayormente asociaciones vecinales formadas por mujeres a las que yo admiro profundamente porque les ha tocado una etapa muy difícil donde reivindicarse como mujer tenía todas las complicaciones; y en segundo, porque el premio se sustenta en valores en los que también lo hace mi profesión, la igualdad, el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas», afirmó la homenajeada. Porque, señaló, la distinción es un reconocimiento a toda una carrera, pero no solo a la suya, sino «a la de todas las mujeres del Cuerpo Nacional de Policía», en un momento además en el que se cumplen 200 años de su fundación.

Una «Sierense del Año» para todas las mujeres policía / Alicia García-Ovies

Cándida entró a formar parte de la policía hace treinta años y sus primeros destinos fueron en las comisarías locales de Gandía y Getafe. Allí aprendió lo que «significaba ser policía y lo importante de tener buenas compañeras y compañeros». «Eres la primera persona que llega a la llamada de alguien que se encuentra en una situación complicada y presencias escenas de todo tipo. Esperan de ti ayuda o al menos un poco de alivio, y no puedes defraudarlos», relató.

Después de varios años en la calle opositó para ser inspectora y fue destinada a Barcelona como responsable de un grupo de policía judicial. Más tarde, en 2001 regresó a Asturias para trabajar en lo que antes se llamaba Servicio de Atención a la Familia, unidad especializada en casos de violencia de género, agresiones, abusos sexuales, desapariciones de menores... Actualmente es la responsable de la brigada provincial de la Policía Científica, siendo la primera mujer en alcanzar dicho cargo.

A lo largo de este periplo, la avilesina, que lleva los últimos años residiendo en Hevia (Siero), nunca dejó de imaginarse siendo policía, independiente y viviendo en diferentes lugares. «Por eso reivindico el poder de la imaginación frente a un mundo muy racional en el que a veces te dicen que no puedes o que esto no es para ti. No es cierto, sí se puede y sí es para ti», sentenció. En ese sentido, Cándida destacó la importancia de que cada vez más mujeres quieran ser policías, algo, reconoció, que a ella le llena de emoción y de orgullo. «En todas las escalas tenemos presencia de mujeres», afirmó.

Una «Sierense del Año» para todas las mujeres policía / Alicia García-Ovies

Pero Cándida no solo es policía. Como resaltó su hija Alba, «decir que es un ejemplo de vida es quedarse corta». «Conocimos a la mamá que protege y lucha por las mujeres contra la violencia de género, la que desde prensa trasmite la verdad de todos los casos, la que de repente tiene que aprender cosas científicas siendo ella de letras para ejercer su labor; la que ha tenido que estudiar una muy dura oposición a la vez que trabajaba, estaba en casa y nos seguía atendiendo a todos. Pero sobre todo conocemos a la mamá que es madre, que es el mejor papel que ha desempeñado en su vida», destacó la joven emocionando a todos los presentes, entre los que se encontraban familiares, amigos, compañeros y numerosos vecinos.

Cándida Vicente fue propuesta como Mujer Sierense del Año por la Asociación Cultural El Observador, la Asociación Cultural de Mujeres La Fuente Clarina de Hevia, la Peña Azul El Texu, la Sociedad de Festejos Nuestra Señora de la Salud de Hevia, la Asociación de Vecinos de Hevia, la Asociación Cultural Los Hórreos, la Asociación Coral de Argüelles, la Asociación Cultural y Recreativa Argüelles y la Asociación de Vecinos Parroquia de Argüelles.

Para la presidenta de la Asociación Cultural El Observador, Patricia Martín, Cándida es el perfecto ejemplo del esfuerzo y trabajo por abrirse paso en la cadena de mando. «Nuestras jóvenes tienen en las redes sociales referentes de cartón piedra y creo que necesitan modelos reales de mujeres que les enseñen que es posible conseguir todo lo que una se proponga», opinó. En el acto también estuvo el alcalde de Siero, Ángel García.