La Banda de Música y el Bandín de Siero dan el concierto de Carnaval y prometen una "un viaje musical por las películas infantiles que han marcado generaciones"
La cita, con entrada libre hasta completar aforo, es este viernes a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio
Concierto de Carnaval en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. Llevará por título "¡CARnavalTOON! Banda y Bandín en Dibujos Animados" y será este próximo viernes, 13 de febrero, a las 20.00 horas.
"En este concierto de Carnaval, la Banda de Música y el Bandín de Siero se transforman en una auténtica fábrica de fantasía para ofrecer un viaje musical por el mundo de las películas infantiles de animación que han marcado generaciones", destacaron este lunes la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, Carlos González Presa, presidente de la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM), que compareció junto a la edil para presentar la cita.
Ambos animaron a acudir a disfrutar de esta propuesta cultural que promete hacer las delicias de grandes y mayores. La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala.
