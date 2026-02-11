Marea naranja en Siero: la Pola vuelve a correr frente al cáncer infantil y espera que se bata récord de asistencia en la marcha solidaria de Galbán

Siero se suma un año más a la marea naranja de la Marcha Solidaria “Corre con Galbán”, que se celebrará el domingo 22 de febrero, a las 12.00 horas, de forma simultánea en los 78 municipios del Principado. "El año pasado contamos con 1.500 participantes en la Pola, y estamos encantados de colaborar de nuevo. Invitamos a todos los vecinos a participar y formar parte de esta gran marea solidaria que visibiliza la lucha contra el cáncer infantil", destacó el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, que presentó el evento junto al concejal de Deporte, Jesús Abad.

Inscripciones

Las inscripciones en Siero estarán disponibles de forma presencial a partir de este viernes en el outlet de El Corte Inglés de la Pola, en la calle Florencio Rodríguez, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. El precio único es de 6 euros e incluye una camiseta conmemorativa de esta edición especial.

La iniciativa, organizada por Galbán, tiene como objetivos visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y destinar la recaudación a proyectos de investigación. La edición de 2026 coincide con el 25 aniversario de la asociación, y se espera que la participación supere los récords de años anteriores.

Caminando o corriendo

Tal y como indica el Ayuntamiento de Siero "se trata de una de las citas solidarias más populares del calendario asturiano, en la que pueden participar personas de todas las edades, ya sea caminando o corriendo". En la presentación, junto con los concejales, estuvieron presentes Belén Fernández, coordinara de la marcha en Siero, y Javier Valdés, Sandra Corte y Montse Menéndez, voluntarios de la Asociación Galbán.