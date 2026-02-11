Marea naranja en Siero: la Pola vuelve a correr frente al cáncer infantil y espera que se bata récord de asistencia en la marcha solidaria de Galbán
La cita es el domingo 22 de febrero, a las 12.00 horas, y se desarrollará de forma simultánea en los 78 municipios asturianos
Siero se suma un año más a la marea naranja de la Marcha Solidaria “Corre con Galbán”, que se celebrará el domingo 22 de febrero, a las 12.00 horas, de forma simultánea en los 78 municipios del Principado. "El año pasado contamos con 1.500 participantes en la Pola, y estamos encantados de colaborar de nuevo. Invitamos a todos los vecinos a participar y formar parte de esta gran marea solidaria que visibiliza la lucha contra el cáncer infantil", destacó el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, que presentó el evento junto al concejal de Deporte, Jesús Abad.
Inscripciones
Las inscripciones en Siero estarán disponibles de forma presencial a partir de este viernes en el outlet de El Corte Inglés de la Pola, en la calle Florencio Rodríguez, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. El precio único es de 6 euros e incluye una camiseta conmemorativa de esta edición especial.
La iniciativa, organizada por Galbán, tiene como objetivos visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y destinar la recaudación a proyectos de investigación. La edición de 2026 coincide con el 25 aniversario de la asociación, y se espera que la participación supere los récords de años anteriores.
Caminando o corriendo
Tal y como indica el Ayuntamiento de Siero "se trata de una de las citas solidarias más populares del calendario asturiano, en la que pueden participar personas de todas las edades, ya sea caminando o corriendo". En la presentación, junto con los concejales, estuvieron presentes Belén Fernández, coordinara de la marcha en Siero, y Javier Valdés, Sandra Corte y Montse Menéndez, voluntarios de la Asociación Galbán.
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros
- Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España
- Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda
- El corte de una conexión del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la A-64 obliga a los conductores a dar un rodeo de cinco kilómetros desde hace seis meses
- La Pola enciende el horno de Comadres: 'El secreto del bollo es poner la manteca después de fermentar la masa, a la que hay que dar 4 vueltas
- El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero tendrá una tienda de segunda mano, cafetería y espacios para actividades educativas