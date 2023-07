Telecinco parece vivir ahora mismo en un bucle de transición sin fin, en unos tiempos convulsos donde las noticias se suceden sin parar y todo se mueve, quizás en exceso. El cambio de gestión en Mediaset busca la fórmula que les haga recuperar peso en la parrilla televisiva y cifras de audiencia de liderazgo. Pero se está encontrando con muchas dificultades para lograr desbancar a sus competidores, sobre todo Atresmedia.

Es el caso de "Me resbala", un programa que supuso una apuesta de peso en la nueva parrilla y la recuperación en Telecinco de la asturiana Lara Álvarez como presentadora. El concurso, con un conocido elenco de humoristas como Florentino Fernández, Edu Soto, Santiago Segura o Lorena Castell, entre otros, fue adquirido por la cadena de Mediaset después de una anterior etapa en Antena 3 con Arturo Valls a los mandos.

Pero el regreso no ha tenido el fruto esperado por la nueva dirección de Mediaset, con Borja Prado a la cabeza trasa la salida de Paolo Vasile. "Me resbala" se estrenó con una audiencia muy discreta, y esta no ha parado de bajar desde entonces programa a programa.

Y esta misma semana ha tocado suelo, con un discretísimo 8,7% del share (887.000 espectadores). Esta cifra supuso que Telecinco quedase en un insólito cuarto puesto, por detrás de Antena 3 con "Hermanos" (13,6%), La Sexta (10,8% con "Indiana Jones") y TVE ( 10% con "Lazos de Sangre"). Incluso situán en las autonómicas por encima del dato de Telecinco.

Muchos ya hablan en las redes del "hundimiento" de un programa que "toca a su fin" después de que en esta segunda etapa no esté cuajando en la principal cadena de Mediaset. Así, empieza hablarse de si es necesaria su cancelación, como también ha ocurrido con la apuesta de las tardes que encabeza Sandra Barneda desde el final de Sálvame.

El regreso más bombazo en Telecinco: Jorge Javier

Pero, por contra, ya se habla de un regreso bomba a Telecinco. Y no sería otro que el de Jorge Javier Vázquez, que ya estaría mejor de sus problemas de salud y encabezaría, según la revista "Lecturas", un programa en "acces prime time" con el fin de competir con la exitosa apuesta de Antena 3, "El Hormiguero" de Pablo Moto.

Se trataría de un programa con entrevistas a famosos y colaboradores en secciones cortas, formato parecido a "El Hormiguero". Esta misma semana La Fábrica de la Tele grabaría con Jorge Javier Vázquez su programa piloto y, si todo va bien, se empezaría a emitir en septiembre en Telecinco, según han confirmado algunos medios.

Sería una arriesgada apuesta de Telecinco para intentar competir con el gran monstruo de Antena 3, un reto enorme que se antoja complicado pero que requiere, en cualquier caso, de las altas expectativas que genera el regreso a Telecinco de un animal televisivo de la talla de Jorge Javier Vázquez.