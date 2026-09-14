Cómo saber si necesitas cambiar de colchón: señales de que ha llegado el momento y qué colchón elegir

¿Cuándo hay que cambiar el colchón? Aunque no existe un momento exacto que sirva para todo el mundo, hay varias señales que indican que ha llegado la hora de renovar la cama. La antigüedad del colchón, los dolores o la rigidez al levantarse, los hundimientos y deformaciones o incluso notar demasiado los movimientos de la pareja son algunos de los indicios más habituales.

Además, elegir un colchón adecuado puede contribuir a mejorar el descanso. Para saber cuándo conviene cambiarlo y qué características tener en cuenta al elegir uno nuevo, hemos consultado a Santi Cuevas, fisioterapeuta, que explica a ESNCIAL qué señales debemos tener en cuenta y cómo adaptar nuestro descanso a nuestras necesidades.

¿Cómo saber si hay que cambiar el colchón? Estas son las 6 señales clave

Aunque no existe una fecha exacta que sirva para todas las personas, un colchón suele necesitar una renovación alrededor de los 10 años, aunque su vida útil depende de factores como los materiales, la calidad, el uso y el mantenimiento.

¿Cómo saber si hay que cambiar el colchón? Estas son las 6 señales clave / Cortesía Unsplash

Según Santi Cuevas, "un colchón en mal estado, que ha perdido sus propiedades (como cualquier material), nos puede influir negativamente", en la calidad del descanso.

Hay varias señales que pueden indicar que ha llegado el momento de cambiarlo:

Te levantas con dolor o rigidez , especialmente si estas molestias no aparecían antes. Ahí es importante revisar si el colchón sigue proporcionando un apoyo adecuado. (Psst: esta pistola de masajes de lo más económica puede ayudarte a aliviar el dolor puntual)

, especialmente si estas molestias no aparecían antes. Ahí es importante revisar si el colchón sigue proporcionando un apoyo adecuado. (Psst: esta pistola de masajes de lo más económica puede ayudarte a aliviar el dolor puntual) El colchón presenta hundimientos o deformaciones visibles; Si el colchón ya no recupera su forma correctamente, puede haber perdido parte de sus propiedades.

visibles; Si el colchón ya no recupera su forma correctamente, puede haber perdido parte de sus propiedades. Notas demasiado los movimientos de tu pareja durante la noche; el colchón no está aislando suficientemente los movimientos

durante la noche; el colchón no está aislando suficientemente los movimientos El colchón hace más ruido de lo habitual al moverte; pueden indicar desgaste de determinados componentes, especialmente en colchones con sistemas de muelles.

al moverte; pueden indicar desgaste de determinados componentes, especialmente en colchones con sistemas de muelles. La base o estructura presenta signos de desgaste .

. Ya no ofrece el mismo nivel de comodidad o soporte que cuando era nuevo.

Por tanto, no hay que fijarse únicamente en la antigüedad. Si el colchón ha perdido su capacidad de ofrecer un apoyo adecuado o empieza a afectar a la comodidad durante el descanso, puede ser recomendable valorar su sustitución.

¿Cuál es el mejor colchón para dormir? 3 tipos y cuál elegir según tus necesidades

No existe un único colchón que sea el mejor para todo el mundo. La elección depende de factores como la postura al dormir, la sensación de firmeza que prefiera cada persona, el peso corporal, la temperatura durante la noche y las preferencias personales.

¿Cuál es el mejor colchón para dormir? / Cortesía

Santi Cuevas lo resume así: "El mejor colchón es el que más se ajusta a tus gustos". Algunas personas prefieren superficies firmes y otras se sienten más cómodas con materiales blandos o envolventes.

El objetivo es encontrar un colchón que permita descansar sin adoptar posturas forzadas y que proporcione un buen equilibrio entre comodidad y soporte. Teniendo en cuenta, destacar que existen tres tipos de colchones: viscoelásticos, de muelles y látex. A continuación, te explicamos sus características, por qué son una buena opción y modelos que no los usuarios no cesan de recomendar.

1) Colchones viscoelásticos

Los colchones viscoelásticos destacan por su capacidad de adaptación al cuerpo. El material responde a la presión y ayuda a distribuir el peso de manera más uniforme sobre la superficie.

Esta característica puede resultar especialmente interesante para quienes buscan una sensación más envolvente al dormir y prefieren que el colchón se adapte a la forma del cuerpo.

Colchón de HR + viscoelástica Liberty Cell 3.0 Pikolin

El modelo analizado de Pikolin incorpora una capa de fibra de poliéster que favorece la circulación del aire y aporta una sensación de suavidad. Además, dispone de cuatro asas que hace mucho más fácil darle la vuelta o transportarlo, si hiciera falta..

Además, determinados modelos de la marca incorporan la Triple Barrera, un tratamiento orientado a proteger el colchón frente a ácaros, bacterias y hongos.

Se adapta a tu temperatura corporal y favorece un descanso sin tensión muscular, colchón viscoelástico Dormio

Si buscas un colchón cómodo, adaptable y con una firmeza baja, este modelo de Dormio es una opción muy interesante.

Su núcleo de Eliocel de 30 kg/m³ y el tejido interior 3D consiguen que el colchón se adapte al cuerpo y proporcione una sensación confortable durante el descanso. Además, el recubrimiento de tejido stretch favorece la transpirabilidad, algo especialmente interesante para quienes tienden a pasar calor por la noche.

Está disponible en 15 medidas diferentes y tiene una altura de entre 21 y 24 cm, dependiendo del modelo. También incorpora tratamiento antiácaros e hipoalergénico, un plus para quienes buscan un entorno de descanso más cuidado. Y gracias a que se entrega enrollado y envasado al vacío, resulta muy fácil de transportar y colocar en casa. Una alternativa especialmente atractiva si priorizas adaptabilidad, confort y una superficie más suave.

Colchón viscoelástico Marckonfort Imperial: idóneo para quienes apuestan por la durabilidad

El Marckonfort Imperial es una opción muy interesante si buscas un colchón firme, cómodo y resistente. Su espuma de alta densidad de 32 kg/m³ aporta estabilidad y durabilidad, mientras que la viscoelástica de 65 kg/m³ se adapta al contorno corporal para aliviar los puntos de presión.

Cuenta con siete zonas de confort e independencia de lechos, por lo que resulta especialmente práctico para dormir en pareja. Además, el tejido 3D mejora la transpirabilidad y el tratamiento Sanitized ayuda a combatir bacterias, hongos y olores.

¿Para quién puede ser adecuado un colchón viscoelástico? Para quienes buscan una superficie adaptable, una sensación de acogida y una distribución uniforme de la presión.

2) Colchones de muelles

Los colchones de muelles pueden ser una buena alternativa para quienes buscan firmeza, estabilidad y una buena ventilación. Dentro de esta categoría existen diferentes sistemas, entre ellos los muelles ensacados.

Dentro de esta categoría existen diferentes sistemas. Los muelles ensacados, por ejemplo, funcionan de manera independiente, por lo que pueden adaptarse mejor a los movimientos y reducir la transmisión de estos entre las diferentes zonas del colchón.

Colchón viscoelástico híbrido Eco Box

El Colchón Viscoelástico Híbrido Eco Box es una opción muy completa para quienes buscan comodidad, soporte y una firmeza media. Su núcleo incorpora 700 muelles ensacados distribuidos en siete zonas de descanso, que se adaptan al cuerpo y favorecen una buena distribución del peso.

El acolchado de 4 cm de viscoelástica aporta una sensación más confortable, mientras que la independencia de lechos reduce la transmisión de movimientos, ideal para dormir en pareja. Además, cuenta con fibras hipoalergénicas y tratamiento Sanitized. Fabricado en España, tiene 21 cm de altura y llega enrollado al vacío para facilitar su transporte.

Para quienes duermen en pareja, los muelles ensacados pueden resultar especialmente interesantes por su capacidad para limitar la transmisión de los movimientos de una persona a la otra.

Colchón híbrido Perfectsleep

Si buscas un colchón que combine adaptabilidad, firmeza y buena ventilación, este modelo híbrido Perfectsleep es una opción muy completa.

Su estructura combina muelles ensacados, espuma viscoelástica HR y Blue Latex, logrando un equilibrio entre soporte y comodidad. Con 30 cm de altura y firmeza media, se adapta al cuerpo y ayuda a distribuir el peso de forma uniforme. Además, los muelles independientes reducen la transmisión de movimientos, una ventaja si duermes en pareja. Es reversible e hipoalergénico y su estructura favorece la circulación del aire. Una alternativa especialmente interesante si buscas confort y soporte en un único colchón.

Colchón híbrido LUXIABED RoyalFresh

El LUXIABED RoyalFresh destaca por ofrecer un buen equilibrio entre comodidad, firmeza y resistencia, convirtiéndose en una opción interesante para quienes buscan una buena relación calidad-precio.

Su firmeza media resulta confortable para diferentes tipos de durmientes, mientras que la combinación de 700 muelles ensacados y capas de viscoelástica proporciona soporte y adaptabilidad. Con 32 cm de altura, ofrece una sensación de colchón robusto y confortable.

¿Para quién puede ser adecuado un colchón de muelles ensacados? Para quienes prefieren una sensación estable y firme y, especialmente si duermen en pareja, quieren reducir la transmisión de los movimientos durante la noche.

3) Colchones de látex

Los colchones de látex destacan por su elasticidad, capacidad de recuperación y durabilidad. El material recupera rápidamente su forma después de soportar el peso corporal, lo que proporciona una sensación de soporte y adaptación.

El Pardo Alcor es una opción especialmente interesante para quienes buscan un colchón elástico, confortable y muy transpirable. Su núcleo de látex 100% natural se adapta al cuerpo y responde rápidamente a los movimientos, proporcionando una agradable sensación de confort. Cuenta con cinco zonas de descanso para ofrecer un soporte adaptado a las diferentes áreas del cuerpo y una transpirabilidad del 85%, ideal para quienes tienden a pasar calor por la noche.

El látex puede ser una opción interesante para quienes buscan un material resistente y elástico. No obstante, el precio suele ser superior al de otros materiales, especialmente cuando se utilizan látex de mayor calidad.

¿Cómo dormir mejor según tu postura?

La postura que adoptamos durante la noche puede influir en cómo se distribuyen las cargas sobre la columna, la pelvis y las articulaciones. Por eso, además de elegir un colchón adecuado, pequeños ajustes como utilizar una almohada de apoyo pueden mejorar la comodidad.

Como recuerda Santi Cuevas, el colchón es importante, pero no es el único factor que influye en el descanso. La almohada, la postura, los hábitos de sueño y otros factores también pueden tener un papel relevante.

1 . Si duermes boca arriba y tienes dolor lumbar

Si duermes boca arriba y notas molestias en la zona lumbar, colocar una almohada pequeña detrás de las rodillas puede ayudar a modificar ligeramente la posición de la pelvis y reducir la intensidad de la curvatura lumbar.

Santi Cuevas explica que "colocar una pequeña almohada detrás de las rodillas nos ayuda a que no se pronuncie en exceso la curvatura lumbar".

En cuanto a la almohada para la cabeza, debe permitir mantener el cuello en una posición cómoda, evitando tanto una flexión excesiva como una hiperextensión. Como señala el fisioterapeuta, «la mejor es la que te permite descansar la zona del cuello y cabeza sin que tengas el cuello excesivamente flexionado ni hiperextendido».

Una almohada viscoelástica y transpirable puede ser una alternativa para quienes buscan mayor adaptación y confort.

2 . Si duermes de lado

Cuando dormimos de lado, colocar un cojín o almohada entre las rodillas puede ayudar a mantener las piernas mejor alineadas y evitar que la pierna superior caiga hacia delante.

Según Santi Cuevas, "poner un pequeño cojín entre las rodillas hará que la pierna de arriba no caiga demasiado y la cadera sufra".

En este caso, también es importante elegir una almohada que tenga la altura suficiente para mantener la cabeza y el cuello alineados con el resto de la columna.

Los cojines utilizados entre las piernas pueden encontrarse en diferentes tamaños y materiales. El modelo analizado se comercializa en packs de dos unidades y cuenta con una valoración de 4,6 estrellas y más de 12.000 valoraciones.

En definitiva, no existe un colchón universalmente mejor. La elección dependerá de las preferencias de cada persona, su postura habitual y la sensación de firmeza y adaptación que busque. Si, además, el colchón presenta hundimientos, deformaciones, desgaste o deja de proporcionar un descanso cómodo, puede ser el momento de plantearse su sustitución.

En resumen: ¿cuándo y cómo cambiar el colchón?

Dormir poco es un factor de riesgo para la salud... pero dormir mucho, también / Archivo

Si tu colchón tiene alrededor de 10 años, presenta hundimientos o deformaciones, te despiertas con dolor o rigidez, hace ruido o ya no te permite descansar cómodamente, es recomendable valorar su sustitución.

Para elegir el siguiente, no existe una respuesta universal. Los viscoelásticos destacan por su adaptación; los muelles, por la estabilidad y la ventilación; y los de látex, por su elasticidad y capacidad de recuperación.

Además, adaptar la postura y utilizar apoyos adecuados puede mejorar la comodidad. Si duermes boca arriba, una almohada bajo las rodillas puede ayudar a reducir la curvatura lumbar; si duermes de lado, un cojín entre las rodillas puede favorecer una posición más alineada.

Por último, si el dolor es frecuente, intenso o persiste pese a modificar el colchón, la almohada o la postura, lo recomendable es consultar con un profesional sanitario para determinar su posible origen.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.