735 caracteres / Phasellus tempus, lorem et blandit imperdiet, lorem justo ullamcorper velit, ut rutrum ante dolor vel nibh. Maecenas quis tellus sed augue hendrerit hendrerit non eu tellus. Duis at purus non felis malesuada pharetra sed id nibh. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut facilisis ligula eu tellus faucibus volutpat. Maecenas et enim dui. Aenean neque velit, aliquet id tincidunt et, hendrerit vitae quam. Nullam non lorem dapibus orci congue bibendum. Donec sollicitudin velit sit amet dolor condimentum vel pellentesque orci aliquet. Fusce aliquam nibh amentum sed mauris. Cras at augueentum sed mauris. Cras at augue

La Facultad de Derecho despidió ayer, en el marco de la festividad de San Raimundo de Peñafort, su patrón, a 65 egresados. Para todos ellos, el decano, Javier Fernández Teruelo, pronunció un emotivo discurso. Habló de los recuerdos, de los testimonios sobre la Facultad que expusieron antiguos alumnos con motivo de la acreditación Audit de la Aneca, y de la "conciencia de pertenencia" a una institución académica tan histórica como la asturiana. "No sois egresados de cualquier sitio. Sois egresados de la Universidad de Oviedo", dijo. Y se explicó: "En estos tiempos en los que hay hasta universidades de youtubers, es importante recordar cosas. Sois egresados de una Facultad llena de hechos históricos, una Facultad que está en el origen de nuestra Universidad. Una Universidad fundada hace ya 414 años y medio. La nuestra es la duodécima Universidad más antigua de España, de entre las actualmente existentes". El acto de ayer, celebrado en el Paraninfo del edificio histórico, estuvo presidido por el rector, Ignacio Villaverde, y contó con la ponencia de Manuel Atienza, catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad de Alicante. A la ceremonia también asistieron, entre otras personalidades, el presidente del Tribunal Superior de Juticia (TSJA), Jesús María Chamorro, y la directora general de Universidad, Cristina González. Los 65 egresados recibieron los diplomas de mano de las autoridades.