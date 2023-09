La falta de personal de Renfe en Asturias obliga a cancelar decenas de trenes desde agosto y la plantilla advierte: "Diciembre será caótico"

Los trabajadores de Renfe anticipan un "diciembre caótico" por la falta de personal en la ferroviaria, según indicaron ayer fuentes sindicales. No en vano, se registraron "más de 160 supresiones de servicios" durante el mes de agosto en el ancho métrico (la antigua FEVE) y durante este lunes se registraron siete cancelaciones en el ancho convecional: "Empezamos a tener supresiones que hasta ahora nunca hubo", advierten las mismas fuentes.

La razón está, sostienen los trabajadores, en el desajuste entre la plantilla disponible y los servicios ordinarios después del verano. "En verano parcheamos como pudimos y ahora se ha vuelto al número habitual de circulaciones", señala la plantilla, que anticipa anulaciones a lo largo de la próxima semana, probablemente el lunes, el martes y el viernes.

Este lunes se anularon los primeros servicios de ida y vuelta entre Oviedo y El Entrego, y ambos enlaces (ida y vuelta) con Avilés y San Juan de Nieva, además de un tren que realizaba el trayecto entre Pola de Lena y la estación de Llamaquique. "Se debe efectuar la adaptación a la jornada laboral de 35 horas y hacen falta como una decena de maquinistas para salir del paso", argumentan fuentes sindicales.

A todo ello se suma la inminente jubilación, el 30 de noviembre, de seis maquinistas, pese a que alguno de ellos tiene su cese laboral retenido desde el 1 de enero. "En diciembre puede ser un caos si no se pone remedio", aseguran los trabajadores, que afirman que "a día de hoy la empresa no tiene nada previsto para hacer frente a esta situación". "Se han hecho reclamaciones pero en Madrid no terminan de encontrar una solución para la situación en la que nos encontramos, por lo que nos tememos que la situación empeorará a partir de septiembre y puede volverse grave en diciembre", indican los trabajadores.

La deficiente situación de la red de cercanías de Asturias se completa con críticas por la falta de material. "Hoy (por ayer) empezamos con dos máquinas menos; hay dos averiadas y cuatro pendientes de reparación que por falta de personal no acaban de salir. Estamos con los trenes justos y acabarán suprimiéndose servicios", indicaron.