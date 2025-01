La situación en Muface: el Gobierno sube la oferta y los funcionarios (unos 20.000 afectados en Asturias) a la huelga

Inyección extra de dinero, esa es la reacción del Consejo de Ministros para tratar de salvar la incertidumbre sobre el futuro de Muface, la mutualidad de funcionarios cuya viabilidad está en el aire al tener que adjudicarse ya la cobertura sanitaria para un colectivo que suma más de millón y medio de personas en España.

El Gobierno central ha decidido incrementar en 330 millones de euros la cuantía del contrato, que ahora suma 4.465 millones de euros por un periodo de vigencia que va desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027. Con esta medida, el Ejecutivo espera atraer a las aseguradoras que ya habían expresado su falta de interés por concurrir al contrato. Así, Adeslas ve más clara su participación en el nuevo convenio y Asisa valoró positivamente que el Gobierno haya decidido subir la prima. Asisa era la única aseguradora de las tres que prestaban servicio a Muface en el convenio anterior que seguía valorando la posibilidad de presentarse a la nueva licitación.

Pese a la apertura de una nueva licitación, el malestar entre el colectivo de funcionarios se mantiene. El sindicato CSIF ha convocado una huelga en las administraciones públicas para el día 13 de febrero. "Vamos a parar la Administración del Estado", aseguró Miguel Borra, presidente del colectivo, tras la reunión de su consejo sindical.

CSIF llama a la huelga a todos los funcionarios afectados por la situación de Muface: más de medio millón de funcionarios de centros escolares y universitarios de toda España, de Correos, funcionarios de la Administración del Estado, ministerios, organismos oficiales y las dependencias adscritas, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

"Hasta que no veamos que el concierto salga adelante de manera fehaciente, no descartamos seguir con la presión si no da resultado", recalcó Borra. Los delegados sindicales de CSIF convocarán asambleas informativas en los centros de trabajo para compartir la preocupación por este problema.

Otro sindicato con gran representación entre los afectados, Anpe, que aglutina a profesionales de la Educación, está a la espera de la solución que se produzca ante la nueva licitación y la respuesta de las aseguradoras. "No descartamos ninguna actuación de no lograrse el acuerdo, en el marco de la unidad sindical en la plataforma en defensa de Muface, que agrupa a distintas siglas", indicó Gumersindo Rodríguez, de Anpe.

La incertidumbre sobre Muface afecta en Asturias a un total de 36.791 mutualistas, aunque 16.139 ya se encuentran bajo la atención sanitaria de la Seguridad Social. El resto se reparten en Adeslas (12.757), Asisa (4.484) y DKV (2.056). El Principado es una de las comunidades con mayor porcentaje de funcionarios ya bajo el paraguas de la sanidad pública, y también uno de los territorios en los que menor porcentaje de funcionarios respecto al total de habitantes están siendo atendidos por mutuas privadas, según los últimos datos facilitados por la entidad Muface.