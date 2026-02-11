Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero usar mal el teléfono: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores asturianos

Las multas en Asturias por conducir hablando con el móvil o con auriculares se dispararon en 2024. Durante ese año, 2.195 conductores fueron sorprendidos hablando con el móvil, frente a los 1.853 de 2023, lo que supone un aumento del 18,46 por ciento. Además, los agentes pillaron a 230 conductores conduciendo con auriculares, frente a los 191 del año anterior. En general, las denuncias de tráfico cayeron un 14,63 por ciento, de 96.669 a 113.235. Es significativo el descenso de infracciones por exceso de velocidad, pasando de 75.597 en 2023 a 58.082 en 2024, un descenso del 23 por ciento. Se trata de datos aportados por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Respecto a los datos de denuncias por exceso de velocidad en Asturias, hay que hacer algunas matizaciones. Mientras desciende el número de infracciones detectadas por radares fijos y de pórtico –pasaron de 61.136 a 40.922, quizá por haber sido instalados durante menos días–, por contra se incrementan las denuncias de radares móviles, que pasaron de 14.461 a 17.160, un aumento del 18,66 por ciento. Automovilistas Europeos Asociados sostiene que la recaudación ha aumentado por estos radares "camuflados".

La Guardia Civil persigue con multas de hasta 200 euros y retirada de seis puntos en el permiso de conducir el usar el teléfono en el coche. Aun así, muchos conductores cometen esta sanción. Uno de cada cinco conductores reconocen hacerlo, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Está prohibido usarlo en coche. No se puede ni llamar ni tampoco mandar mensajes por whatsapp. "El uso del móvil distrae al volante y manipularlo durante la conducción es un riesgo y una infracción grave: incrementa el número de errores, ralentiza las reacciones y provoca choques y atropellos", advierte a través de sus redes sociales.

En España es una tendencia que va en aumento. En menos de una semana, la Guardia Civil ha multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos en el carné a un total de 3.283 conductores por llevar el móvil en la mano mientras iban al volante. Se trata de una infracción grave que los agentes de Tráfico están extremando la vigilancia en los coches asturianos de esta práctica tan frecuente como peligrosa. Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes de tráfico en España y conducir usando el móvil es una de las más graves. ¿Qué se hace con el teléfono? Escribir mensajes, leer noticias o buscar información, hacer fotos o grabar vídeos, hablar por el móvil sin el manos libres, consultar el GPS o escoger algún tipo de música.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda llevar el teléfono móvil en la guantera, junto a la baliza V-16. "A veces, la mejor tecnología del coche no está en la pantalla… sino en la guantera. Si el móvil va ahí dentro y la #V16Conectada también, la carretera te lo agradece. Menos distracciones, más seguridad. Así de simple".