Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

La nueva oficina judicial entra en funcionamiento en Avilés el lunes: Oviedo y Gijón tendrán que esperar

Peláez se había comprometido a que la nueva estructura estaría lista a 15 de febrero, con mes y medio de retraso respecto del plazo inicial

La Conferencia Sectorial ha establecido un plazo para que todas las comunidades autónomas finalicen los procesos de acoplamiento antes del 31 de marzo

Los Juzgados de Avilés.

Los Juzgados de Avilés. / Miki López

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, se había comprometido a que la nueva oficina judicial de los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón y Avilés estaría lista a 15 de febrero, con mes y medio de retraso respecto al plazo inicial. Ese retraso ha hecho que, aunque estén oficialmente constituidos los tribunales de instancia al nivel de los magistrados, la organización de los funcionarios responda a la vieja estructura de juzgados, ya desaparecidos a 31 de diciembre de 2025.

El plazo dado por Peláez solo podrá cumplirse en Avilés, que estrena nueva oficina judicial este lunes. Sin embargo, en los tribunales de instancia de Oviedo y Gijón (donde por otro lado está el grupo de los órganos judiciales y el personal funcionario), vuelve a retrasarse, debido a las dificultades para la reorganización. La Viceconsejería de Justicia no ha facilitado a los sindicatos una fecha, pero según SPJ-USO, la Conferencia Sectorial de Justicia ha establecido un plazo para que todas las comunidades autónomas finalicen los procesos de acoplamiento antes del 31 de marzo, siendo esa fecha el último límite.

En una nota enviada por al Viceconsejería se informa a los sindicatos de que la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial "no se producirá (en Oviedo y Gijón) hasta que no estén finalizados los procesos de acoplamiento y los traslados de los puestos de trabajo del personal funcionario a sus nuevas ubicaciones en las sedes judiciales correspondientes. Se informará con antelación suficiente la fecha efectiva del inicio de su actividad".

Noticias relacionadas

Los magistrados advirtieron en diciembre que el retraso en la nueva oficina judicial no debería afectar al funcionamiento de la Administración de Justicia asturiana, que presenta unos plazos muy razonables. El problema es que el mantenimiento de la vieja estructura podría estar afectando al flujo de asuntos a los jueces, que ya han asumido la nueva organización.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  3. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  4. La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
  5. Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada
  6. Los ataques a profesores van a más en Asturias: la última agresión, este mismo martes, acabó con una docente en el centro de salud
  7. Un herido y cuatro coches dañados al perder un camionero drogado su carga de troncos de madera en la Autovía entre Villaviciosa y Ribadesella
  8. La frustración de dos asturianas que quieren ser ganaderas: a una no le acaba de llegar el dinero aprobado y a otra nunca le llegará

PP y Vox se alinean con URA contra el Pacto del Medio Rural de Barbón: "Un teatro" y una "engañifla"

PP y Vox se alinean con URA contra el Pacto del Medio Rural de Barbón: "Un teatro" y una "engañifla"

El Principado priorizará las prácticas en la sanidad pública de los estudiantes de la Universidad de Oviedo frente a los de las privadas

El Principado priorizará las prácticas en la sanidad pública de los estudiantes de la Universidad de Oviedo frente a los de las privadas

Las mujeres impulsan la ciencia asturiana: la región incorporó casi un 60% más de investigadoras en 5 años

Las mujeres impulsan la ciencia asturiana: la región incorporó casi un 60% más de investigadoras en 5 años

Ence plantea instalar en Navia una nueva planta de celulosa moldeada para envases que "mitigaría" el efecto del ERE

Ence plantea instalar en Navia una nueva planta de celulosa moldeada para envases que "mitigaría" el efecto del ERE

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero usar mal el teléfono: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores asturianos

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero usar mal el teléfono: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores asturianos

La nueva oficina judicial entra en funcionamiento en Avilés el lunes: Oviedo y Gijón tendrán que esperar

La nueva oficina judicial entra en funcionamiento en Avilés el lunes: Oviedo y Gijón tendrán que esperar

Vox plantea limitar el acceso de los inmigrantes a viviendas sociales en Asturias haciendo que el arraigo sea criterio para asignarlas

Vox plantea limitar el acceso de los inmigrantes a viviendas sociales en Asturias haciendo que el arraigo sea criterio para asignarlas

Una "bomba de humo" y "blanqueamiento de la gestión nefasta" de la Consejería: la opinión de la organización mayoritaria del campo de Asturias sobre el Pacto por el Medio Rural (del que se ha descolgado)

Tracking Pixel Contents