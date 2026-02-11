La nueva oficina judicial entra en funcionamiento en Avilés el lunes: Oviedo y Gijón tendrán que esperar

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, se había comprometido a que la nueva oficina judicial de los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón y Avilés estaría lista a 15 de febrero, con mes y medio de retraso respecto al plazo inicial. Ese retraso ha hecho que, aunque estén oficialmente constituidos los tribunales de instancia al nivel de los magistrados, la organización de los funcionarios responda a la vieja estructura de juzgados, ya desaparecidos a 31 de diciembre de 2025.

El plazo dado por Peláez solo podrá cumplirse en Avilés, que estrena nueva oficina judicial este lunes. Sin embargo, en los tribunales de instancia de Oviedo y Gijón (donde por otro lado está el grupo de los órganos judiciales y el personal funcionario), vuelve a retrasarse, debido a las dificultades para la reorganización. La Viceconsejería de Justicia no ha facilitado a los sindicatos una fecha, pero según SPJ-USO, la Conferencia Sectorial de Justicia ha establecido un plazo para que todas las comunidades autónomas finalicen los procesos de acoplamiento antes del 31 de marzo, siendo esa fecha el último límite.

En una nota enviada por al Viceconsejería se informa a los sindicatos de que la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial "no se producirá (en Oviedo y Gijón) hasta que no estén finalizados los procesos de acoplamiento y los traslados de los puestos de trabajo del personal funcionario a sus nuevas ubicaciones en las sedes judiciales correspondientes. Se informará con antelación suficiente la fecha efectiva del inicio de su actividad".

Los magistrados advirtieron en diciembre que el retraso en la nueva oficina judicial no debería afectar al funcionamiento de la Administración de Justicia asturiana, que presenta unos plazos muy razonables. El problema es que el mantenimiento de la vieja estructura podría estar afectando al flujo de asuntos a los jueces, que ya han asumido la nueva organización.