Ence plantea instalar en Navia una nueva planta de celulosa moldeada para envases que "mitigaría" el efecto del ERE

Ence ha trasladado hoy en la reunión de la comisión negociadora del ERE de la planta de Navia la posibilidad de implantar en Asturias su nuevo proyecto de celulosa moldeada para envases, una "iniciativa industrial de alto valor añadido que permitiría generar nuevas oportunidades de empleo y reforzar el futuro de la biofábrica de Navia y su entorno", señalaron fuentes de la compañía.

Ence plantea esta inversión como "una vía real y tangible" que facilitaría "recolocaciones en una nueva línea de actividad" en un momento en el que la compañía pretende recortar el empleo en las actividades tradicionales de la planta de celulosa y energía con un ERE que afecta a 96 trabajadores.

La celulosa moldeada es una solución orientada a la producción de envases renovables y sostenibles a partir de fibra, en un contexto de creciente demanda de alternativas al plástico. "Se trata de un negocio emergente, alineado con las tendencias regulatorias europeas y con el avance hacia modelos de economía circular, que abre nuevas oportunidades industriales para Asturias", señalaron fuentes de Ence. La compañía maneja este proyecto desde hace tiempo e incluso realizó tramitaciones administrativas previstas para implantarlo en Asturias, pero no había una decisión tomada. El sindicato SOMA-FITAG-UGT, en el contexto de la negociación del ERE, reclamó esta inversión y el consejero de Ciencia del Principado, Borja Sánchez, respaldó el pasado lunes esa petición y mantuvo contactos con la empresa en ese sentido.

Fuentes de Ence señalaron que la "posible implantación de este proyecto en Navia no solo permitiría mitigar el impacto laboral del proceso en curso, sino que supondría una apuesta estratégica por el desarrollo industrial de la comarca, la generación de empleo estable y la creación de riqueza en el territorio". Ence ha vinculado esta decisión al resultado del proceso de negociación y a la existencia de un entorno de estabilidad y colaboración que garantice la viabilidad de nuevas inversiones industriales a largo plazo. La compañía considera que el clima social e institucional es un factor determinante para consolidar proyectos estratégicos de futuro.

La compañía ha destacado que entre 2019 y 2025, Ence ha invertido más de 330 millones de euros en la biofábrica de Navia, consolidando su posición como uno de los principales motores industriales del occidente asturiano. Entre estas inversiones destaca la inversión de ampliación y mejora de los procesos productivos y el desarrollo de la celulosa fluff dirigida para el sector de artículos higiénicos absorbentes, con más de 160 millones de euros destinados a posicionar a Navia como referente europeo en celulosas especiales. Asimismo, la compañía continúa ejecutando su proyecto de descarbonización y eficiencia energética, que incluye la sustitución del gas natural por biomasa en los hornos de cal y una nueva línea en el parque de maderas con una inversión total de 48 millones de euros.

Tras cuatro trimestres consecutivos de pérdidas en el negocio de celulosa, Ence ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad para el periodo 2025-2027, basado en la modernización tecnológica, la automatización de procesos y la mejora operativa y ese contexto planteó el ERE que se está negociando. "La propuesta de implantar en Asturias la nueva planta de celulosa moldeada representa una apuesta concreta por el futuro industrial de Navia. Ence reafirma así su compromiso con el empleo, la innovación y el desarrollo sostenible de la comarca", señalaron fuentes de Ence.