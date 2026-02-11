Una "bomba de humo" y "blanqueamiento de la gestión nefasta" de la Consejería: la opinión de la organización mayoritaria del campo de Asturias sobre el Pacto por el Medio Rural (del que se ha descolgado)

"Esta organización no va a participar en ningún blanqueamiento de la gestión nefasta que está teniendo la Consejería de Medio Rural sobre el sector primario de Asturias". Así lo sostiene Borja Fernández, coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), la organización agraria mayoritaria en la región tras ganar las elecciones sectoriales el pasado verano. Fernández se levantó el pasado octubre de la mesa de negociación del Pacto por el Medio Rural, un documento que se acaba de firmar entre el Principado y diversas organizaciones entre las que no figura URA, que lo considera papel mojado.

"Esto nos parece un auténtico brindis al sol, una bomba de humo, cuando el 100% del contenido de ese pacto son problemas que están enquistados desde hace décadas en el campo asturiano", reseña Fernández. El Pacto por el Medio Rural contó en su firma con la presencia del presidente, Adrián Barbón, además de todos los que han participado en su elaboración y contenido: Universidad, FADE, Federación de Concejos, Cooperativas Agroalimentarias de Asturias, Red de Desarrollo Rural y Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. Además, lo secundan las organizaciones agrarias Usaga, UCA y COAG. Asaja también ha dado su apoyo, si bien se canaliza a través de FADE, al no tener representación en el Consejo Agrario del Principado.

Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural, llegando al acto de la firma del Pacto por el Medio Rural. / Irma Collín

Para Borja Fernández, que fue reelegido días atrás al frente de URA, hay que esperar a ver qué pasa: "Ahora mismo el Presidente del Principado tiene un documento con unos compromisos claros y concretos encima de la mesa y, cuando veamos una firma, unos presupuestos en aumento y unos plazos establecidos, no tendremos ningún problema en hablar del futuro".

En URA no están por la labor, por ahora, de "jugar ni de ser partícipes en ninguna fiesta de fuegos artificiales como esta", señala su coordinador en referencia al acto que se organizó en el palacio de los Conde de Toreno en Oviedo para la firma y presentación del pacto.

La Consejería de Medio Rural ha logrado sumar el apoyo de UCA, Coag y UCA. No obstante, los dirigentes de las tres organizaciones han advertido también que estarán vigilantes para que los compromisos del pacto se materialicen en el territorio.

El Pacto por el Medio Rural de Asturias es una hoja de ruta estratégica y pionera en España que recoge más de 120 medidas de aquí al año 2030 en diversas áreas ( ganadería y sanidad agraria, agricultura, agroindustria y desarrollo rural; gestión forestal, planificación agraria, pesca marítima y servicios públicos esenciales) con el fin de llevar a cabo "una transformación real" del sector primario asturiano, en palabras del consejero Marcelino Marcos Líndez. El Principado cifra su inversión en unos 500 millones de euros, fruto de las distintas partidas asignadas en distintas áreas.