Santa Bárbara es fiesta grande en Mieres
En el día de ayer, Luis del Olmo pregonó las celebraciones n La ofrenda al Monumento al Minero se efectuará hoy a mediodía
A. A.
Santa Bárbara es una fecha señalada para cualquier mierense que se precie, al igual que para la Asociación Cultural y Minera de mismo nombre, que impulsa los festejos en honor a los mineros. En el día de ayer, el histórico periodista Luis del Olmo, de 88 años de edad, pregonó las celebraciones. Al emotivo acto le siguió la actuación de Vicente Díaz.
Orquesta D'Cano y la orquesta Dominó protagonizarán las verbenas del viernes y el sábado
Hoy, entre las 8.00 y las 14.00 horas, se procederá a la detonación de barrenos. Además, entre las 9.00 y las 15.00 se repartirá el bollu a los socios. Uno de los platos destacados del día de hoy será la ofrenda floral al Monumento al Minero, programada para mediodía. Por la tarde, a las 19.00 horas, actuará el Dúo Reflejos.
Mañana, viernes, se repartirá el bollu a los colaboradores desde las 9.00 horas. A las 18.30 actuará el grupo Blues Mood y, por la noche, a las 23.00 horas, Grupo D’Cano protagonizará la primera verbena de las fiestas.
El sábado se abrirá con el Torneo Santa Bárbara de ajedrez, a las 10.00 horas. A mediodía habrá sesión vermut. Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar, primero, del cuentacuentos "Balambambú" (17.00 horas) y, luego, del teatro infantil "Los Pintores" (18.00 horas). Por otro lado, Susana Marrón actuará a las 19.00 horas y la Orquesta Dominó será la encargada de cerrar el sábado, tras la segunda verbena.
El domingo, a las 12.00 horas, habrá sesión vermut. A la vez, los grupos Artuxu y Ruxidera llevarán a cabo un pasacalles. A las 13.00 horas será momento de una increíble picadillada y, por la tarde, DJ Masid será el encargado de amenizar el final de la jornada. Las actividades se alargarán hasta el lunes, cuando tendrá lugar una nueva sesión vermut.
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste