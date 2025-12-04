Santa Bárbara es fiesta grande en Mieres

Santa Bárbara es una fecha señalada para cualquier mierense que se precie, al igual que para la Asociación Cultural y Minera de mismo nombre, que impulsa los festejos en honor a los mineros. En el día de ayer, el histórico periodista Luis del Olmo, de 88 años de edad, pregonó las celebraciones. Al emotivo acto le siguió la actuación de Vicente Díaz.

Orquesta D'Cano y la orquesta Dominó protagonizarán las verbenas del viernes y el sábado

Hoy, entre las 8.00 y las 14.00 horas, se procederá a la detonación de barrenos. Además, entre las 9.00 y las 15.00 se repartirá el bollu a los socios. Uno de los platos destacados del día de hoy será la ofrenda floral al Monumento al Minero, programada para mediodía. Por la tarde, a las 19.00 horas, actuará el Dúo Reflejos.

Mañana, viernes, se repartirá el bollu a los colaboradores desde las 9.00 horas. A las 18.30 actuará el grupo Blues Mood y, por la noche, a las 23.00 horas, Grupo D’Cano protagonizará la primera verbena de las fiestas.

Ofrenda al Monumento al Minero, el año pasado / lne

El sábado se abrirá con el Torneo Santa Bárbara de ajedrez, a las 10.00 horas. A mediodía habrá sesión vermut. Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar, primero, del cuentacuentos "Balambambú" (17.00 horas) y, luego, del teatro infantil "Los Pintores" (18.00 horas). Por otro lado, Susana Marrón actuará a las 19.00 horas y la Orquesta Dominó será la encargada de cerrar el sábado, tras la segunda verbena.

El domingo, a las 12.00 horas, habrá sesión vermut. A la vez, los grupos Artuxu y Ruxidera llevarán a cabo un pasacalles. A las 13.00 horas será momento de una increíble picadillada y, por la tarde, DJ Masid será el encargado de amenizar el final de la jornada. Las actividades se alargarán hasta el lunes, cuando tendrá lugar una nueva sesión vermut.