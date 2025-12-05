Nuevas carrozas reales en la Navidad de Cangas el Narcea

Cangas del Narcea se prepara para vivir una Navidad con sabor muy cangués, apoyada en el comercio local y en las grandes citas familiares que ya son marca de la casa. El encendido de luces del domingo 7, organizado en colaboración con la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (APESA), marcará el arranque de la campaña y volverá a poner el foco en las tiendas y negocios de la villa, a los que el colectivo empresarial lleva años arropando con campañas específicas de Navidad y promoción del comercio de proximidad.

El otro gran protagonista será, de nuevo, el espacio navideño de la Plaza de la Oliva, que abrirá sus puertas el 22 de diciembre como corazón festivo del concejo. Allí se concentrarán buena parte de las actividades pensadas para las familias, con una agenda que, hasta el 5 de enero, combinará talleres, teatro, cine y música para que los más pequeños tengan plan prácticamente a diario durante las vacaciones escolares, siguiendo la línea de la programación municipal de "Navidad Cultural" de anteriores ediciones.

Ambiente durante las fiestas de 2024. / Cedida a LNE

Entre las citas más esperadas, el Ayuntamiento mantiene la Papanoelada motera del 24 de diciembre, una imagen que en pocos años se ha hecho inseparable de la Navidad canguesa: decenas de motoristas vestidos de Papá Noel recorren las calles de la villa, se detienen en los puntos más concurridos y convierten la tarde del 24 en una mezcla de ruido de motores, villancicos y reparto de caramelos. Actividades similares ya se han consolidado en otros concejos y en el propio Cangas en campañas anteriores, como reflejan las crónicas de "Navidad de cuento en Cangas del Narcea".

El 31 de diciembre llegará con doble ración de actividad. Por la mañana se celebrará la Nochevieja Infantil, una fiesta que en la pasada edición reunió a más de un centenar de niños en el espacio navideño para despedir el año a mediodía, con campanadas simbólicas y gominolas en lugar de uvas, animación musical y reparto de cotillón, siguiendo el formato que tan buena acogida ha tenido tanto en Cangas como en otros concejos del Occidente. Por la tarde, la carrera de San Silvestre pondrá a correr a pequeños y mayores, manteniendo una tradición que el Ayuntamiento viene combinando con otros actos deportivos y solidarios de final de año.

Deccoració navideña de 2024. / Cedida a LNE

Ya en enero, la ilusión infantil se centrará en la visita del mensajero real, el Príncipe Aliatar, volverá a la villa para recoger personalmente las cartas de los niños, tal y como ha explicado el propio Consistorio en anteriores programaciones navideñas.

Nuevas carrozas

La Cabalgata de Reyes del 5 de enero cerrará el programa con una importante novedad: la renovación completa de las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, que lucirán un diseño actualizado fruto del trabajo de la Peña L’Alcanta de Obacho, encargada este año de dar un aire nuevo a la comitiva.

Recepción de los Reyes del pasado año. / Cedida a LNE

Con este esquema, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea apuesta por una Navidad que refuerza la vida en la calle y el comercio de proximidad, gracias al trabajo conjunto con APESA, y que sitúa de nuevo a la Plaza de la Oliva como el gran salón festivo del concejo, donde vecinos y visitantes podrán compartir talleres, espectáculos y las tardes más mágicas del año a la espera de los Reyes.