"La sonrisa que lo cambió todo" busca el mejor microrrelato: participa en el concurso literario y llévate fantásticos premios

La vuelta a la rutina puede ser de las cosas que más cuesta arriba se pueden hacer. Se acaban los días sin horarios, se deshacen las maletas y el despertador vuelve a marcar el ritmo, pero quedan las fotografías, las conversaciones, los lugares descubiertos y, sobre todo, esas pequeñas historias que uno se trae de las vacaciones. Algunas se cuentan una y otra vez a familiares y amigos; otras se quedan guardadas en la memoria. Y alguna, quizá, podría convertirse en un microrrelato.

Un encuentro inesperado, una conversación durante un viaje, una persona que apareció cuando menos se esperaba, una despedida, una anécdota aparentemente insignificante o, simplemente, una sonrisa capaz de cambiar el rumbo de un momento. Las vacaciones están llenas de situaciones que pueden convertirse en el punto de partida de una historia. Solo hace falta encontrar las palabras para contarlas.

Con ese espíritu regresa el concurso de microrrelatos ‘La sonrisa que lo cambió todo’, organizado por El Corte Inglés, en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA y que alcanza ya su tercera edición. Una nueva convocatoria abierta a quienes quieran transformar una idea, un recuerdo o una historia imaginada en un relato breve.

La propuesta parte de una premisa sencilla: demostrar que no hacen falta muchas palabras para contar mucho. Una sonrisa puede ser el inicio de un encuentro, el recuerdo de una persona, el gesto que cambia una situación o el detalle aparentemente pequeño que termina dando un giro completo a una historia.

La tercera edición vuelve así a reivindicar el valor de la escritura breve y la capacidad de condensar emociones, personajes y situaciones en un espacio reducido. Un formato que obliga a elegir cada palabra y que permite que una historia pueda leerse en apenas unos minutos, pero permanecer mucho más tiempo en la memoria.

Dinámica

El certamen dirigido a mayores de 18 años residentes en Asturias, busca que se comparta, en un máximo de 200 palabras, una historia de cordialidad, simpatía o empatía que haya tenido un impacto positivo. El plazo para participar está abierto desde hoy hasta el 15 de octubre, día de las escritoras.

Los relatos que se presenten, originales y redactados en castellano o en asturiano, deberán entregarse físicamente en la sección de Librería de cualquiera de los tres centros de El Corte Inglés en Asturias (Oviedo, Gijón o Avilés).

Participa Cada participante deberá entregar su microrrelato en un sobre cerrado (»Sobre A») que contenga dos sobres interiores. –»Sobre B»: incluirá cuatro copias mecanografiadas del microrrelato, cada una en una hoja independiente. En el exterior del sobre solo figurará la identificación «Sobre B: Microrrelato», el título del relato y un pseudónimo. –»Sobre C»: contendrá los datos personales completos del autor (nombre, apellidos, teléfono de contacto y correo electrónico). En el exterior se indicará únicamente «Sobre C: Datos», junto con el título del relato y el pseudónimo. El «Sobre A», cerrado y rotulado con «Sobre A», el título y el pseudónimo, deberá depositarse en la urna habilitada en la librería de cualquiera de los tres centros de El Corte Inglés en Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés). En este certamen se otorgarán dos premios: –Ganador: tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 500 euros y un lote de productos literarios valorado en 125 euros. –Finalista: tarjeta regalo de 250 euros y un lote de productos literarios valorado en 125 euros. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, días de las librerías, en uno de los centros de El Corte Inglés de Asturias.

Ámbito cultural

Detrás de esta iniciativa destaca Ámbito Cultural, el área de El Corte Inglés que busca acercar lo mejor del panorama cultural a todos la ciudadanía. La relación de El Corte inglés con la cultura ha sido una constante desde, prácticamente sus inicios. De forma anual realiza más de 1.900 eventos gratuitos entre los que se encuentran: presentaciones de libros, actuaciones musicales, exposiciones de arte, recitales poéticos, ciclos de conferencias, clubes de lectura, talleres, proyecciones cinematográficas y otras muchas actividades.