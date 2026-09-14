Los préstamos ICO, más cerca de las pymes asturianas con el aval de Asturgar

¿Qué tengo que hacer para acceder a un Préstamo ICO? ¿Cómo lo tramito? ¿Qué requisitos debo cumplir? ¿Es necesario contar con algún tipo de aval externo?

Estas son algunas de las preguntas que puede hacerse una empresa cuando necesita recursos para mejorar su competitividad, ampliar su capacidad productiva o dar el salto a un mercado internacional. La financiación pública puede ser una alternativa interesante para afrontar estos proyectos, pero convertir una línea de financiación en una operación concreta no siempre resulta sencillo.

En este punto, Asturgar SGR puede convertirse en un aliado para las pequeñas y medianas empresas asturianas que tienen un proyecto viable y una visión de futuro, actuando como avalista en ICO Crecimiento, una línea de financiación directa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a pymes y empresas de mediana capitalización que buscan impulsar su crecimiento, innovación o internacionalización.

Pensada para empresas con una antigüedad mínima de cuatro años, permite financiar tanto inversiones como necesidades de circulante. Entre los proyectos que pueden acogerse se encuentran la adquisición de terrenos, naves, maquinaria y equipamiento tecnológico o instalaciones de energías renovables. La financiación puede cubrir hasta el 80% de una inversión y hasta el 100% de las necesidades de liquidez.

Un aval que elimina barreras y mejora condiciones económicas

Más allá de las condiciones de la línea, una de las claves está en determinar si encaja con las necesidades de cada empresa y cómo abordar su tramitación. Asturgar SGR acompaña a las pymes asturianas en este proceso, ayudándolas a analizar su proyecto y a valorar las distintas opciones de financiación. Cuando es necesario, aporta además el aval que facilita el acceso al préstamo.

Este respaldo resulta especialmente útil para las empresas que no disponen de las cuentas auditadas de los dos últimos ejercicios, uno de los requisitos que exige ICO Crecimiento. En estos casos, Asturgar SGR puede garantizar el 100% del préstamo, de manera que una empresa que no audite sus cuentas puede optar a una financiación que, sin este apoyo, no podría conseguir.

Con el aval de Asturgar, las operaciones pueden situarse entre los 50.000 euros y el millón de euros, con plazos de hasta diez años y hasta dos de carencia cuando se destinan a inversiones, y de hasta cinco años y uno de carencia para necesidades de circulante. A estas condiciones se suma una importante bonificación del tipo de interés que se reduce un mínimo de 44 puntos básicos para las operaciones que se tramitan con contacto previo con Asturgar.

Cercanía para agilizar el acceso a la financiación

La cercanía es especialmente relevante cuando se trata de pequeñas empresas que carecen de departamentos financieros propios. Una inversión en maquinaria, una ampliación de instalaciones o la entrada en un nuevo mercado pueden representar una oportunidad de crecimiento, pero también requieren tomar decisiones sobre endeudamiento, plazos, garantías y capacidad de devolución.

Las empresas que ya disponen de cuentas auditadas pueden solicitar directamente el préstamo a través de ICO Online. Para aquellas que no cumplen este requisito, Asturgar ofrece una previabilidad del aval en un plazo de 48 horas y con documentación mínima. Una vez superado este primer análisis, la tramitación del aval se realiza a través de Asturgar Online, en paralelo a la solicitud del préstamo en ICO Online.

De esta forma, Asturgar no se limita a aportar una garantía. Su intervención permite acercar una herramienta de ámbito nacional a la realidad de las empresas asturianas y, al mismo tiempo, hacer más sencillo el proceso para quienes necesitan financiación para poner en marcha sus planes de crecimiento.

En un contexto en el que el acceso al crédito sigue siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la combinación del respaldo público del ICO con la garantía y el asesoramiento de una entidad de proximidad como Asturgar es una vía eficaz para que los proyectos empresariales asturianos con potencial no se queden por el camino.