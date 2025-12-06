Teresa Sanjurjo, tras el fallecimiento del arquitecto Frank Gehry: "Fue un innovador e investigador infatigable"
Ch. N.
Frank Gehry recibió en 2014 el premio "Príncipe de Asturias" de las Artes. La directora de la Fundación Princesa, Teresa Sanjurjo, se refirió ayer al arquitecto como "un maestro indiscutible de la arquitectura y un innovador e investigador infatigable en el uso de nuevos materiales". "Su original forma de entender su trabajo", abundó Sanjurjo, "se escenifica en edificios de gran originalidad, que conversan con el entorno en el que se asientan". La directora de la Fundación Princesa celebró "la inmensa fortuna" de contar en España con obras suyas. "Hoy merecen aún más una nueva mirada y reflexión en homenaje a su trabajo", concluyó.
La otra conexión asturiana de Gehry es el arquitecto ovetense César Caicoya, que entre 1991 y 1997, fue su jefe de obra en el proyecto del Guggenheim de Bilbao. Precisamente, contó el asturiano el año pasado, ambos habían proyectado volver a trabajar en la ciudad para el diseño de un metro fluvial.
