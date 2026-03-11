Disfraces y diversión a raudales

Las calles de Lastres volverán a llenarse de color, música y creatividad el próximo 14 de marzo con la celebración del tradicional Antroxu, una de las citas festivas más esperadas del calendario local. Vecinos y visitantes se preparan ya para una jornada que combinará tradición, humor y convivencia, y que este año llega con un notable respaldo de participación: a pocos días de la celebración, más de 500 personas ya se han inscrito para formar parte de los diferentes desfiles y actividades programadas.

El Antroxu de Lastres es mucho más que un simple carnaval. Para el pueblo, supone una ocasión especial para compartir, disfrazarse y convertir durante un día las empinadas calles de esta villa marinera en un escenario festivo donde la imaginación no tiene límites. Cada edición atrae a comparsas, grupos de amigos, charangas y familias que dedican semanas a preparar sus disfraces y carrozas, buscando sorprender tanto al jurado como al público.

La jornada festiva arrancará a las 1.00 horas con el tradicional chupinazo, que marcará oficialmente el inicio de la celebración. Este momento servirá como punto de encuentro para participantes y espectadores, que comenzarán a concentrarse en el centro del pueblo para dar la bienvenida a una programación pensada para todas las edades.

Tras el pistoletazo de salida llegará uno de los primeros grandes atractivos del día: el desfile de Gigantes y Cabezudos. Estas figuras tradicionales recorrerán las calles acompañadas de música y animación, en un pasacalles pensado especialmente para el público familiar. Junto a ellos estará también la popular sardina local, "Escamitas la Presumida", uno de los personajes más queridos del Antroxu y que cada año protagoniza divertidas escenas con vecinos y visitantes.

La organización ha preparado además algunas novedades que se sumarán a los elementos clásicos de la fiesta, reforzando el carácter participativo del evento. A medida que avance la tarde, el ambiente irá creciendo en intensidad hasta llegar a uno de los momentos más esperados del Antroxu. A las 19.30 horas dará comienzo el Gran Desfile de Antroxu por las calles de Lastres, considerado el acto central de la celebración.

En este desfile participarán grupos organizados, carrozas decoradas, charangas y disfraces individuales que recorrerán el pueblo en un espectáculo lleno de música, humor y creatividad. Las comparsas pondrán ritmo al recorrido con sus instrumentos, mientras los participantes mostrarán disfraces que abarcan desde personajes de fantasía hasta recreaciones humorísticas de temas de actualidad. La originalidad, la puesta en escena y la capacidad para animar al público serán algunos de los aspectos que tendrá en cuenta el jurado.

Tras el desfile, la fiesta continuará mientras el jurado delibera sobre los premios. La entrega de galardones está prevista para las 00.30 horas. Destacan los premios a las mejores charangas, grupos o carrozas, así como el premio al mejor disfraz individual. También se entregará una categoría local destinada a reconocer la implicación de los participantes del pueblo, además del galardón al disfraz más original. Los premios incluirán tanto diplomas como trofeos, además de recompensas que alcanzan hasta los 800 euros en algunas categorías, Una vez entregados los premios, la celebración continuará con música y baile. La noche se cerrará con una verbena que estará amenizada por el Grupo Sensación y el DJ Vas Bailar, quienes pondrán ritmo a las últimas horas de la fiesta.