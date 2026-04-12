Controlar la gripe aviar, una cuestión fundamental

Denominada Influenzavirus A subtipo H5N1, es una cepa altamente patógena que en humanos se dio por primera vez en 1997 en Hong Kong coincidiendo con una epidemia de gripe aviaria causada por la misma cepa. Las aves silvestres son el reservorio natural del virus, siendo transportado en su intestino no siendo letales, sin embargo esta variante ha mutado a la mas letal de las cepas de virus de la gripe existente. Desde mayo de 2024, la gripe aviar H5N1 se ha propagado a las aves de corral y vacas lecheras en los EEUU, habiéndose reportado mas de 71 casos en humanos con 2 muertes.

Este virus vive una autentica explosión, propagándose a distintas especies animales, teniendo capacidad para llegar a diferentes especies de mamíferos, siendo el salto mas preocupante la afectación del ganado bovino de EEUU en múltiples granjas.

Europa, en jaque

Europa, y muy especialmente España, vuelve a verse afectada por nuevos brotes de gripe aviar que ponen en jaque importantes explotaciones de aves domesticas. Las cifras del Ministerio de Agricultura que abarcan desde el 1 de julio hasta el 5 de noviembre del 2025, registraron 139 focos de Influenza Aviar de alta patogenidad en aves de corral, aves silvestres y aves cautivas.

¿Puede este virus dar un salto a los humanos?, recordemos que estamos ante el virus de la gripe con una altísima variabilidad y que actualmente esta distribuido en muchos animales de todo el planeta, y esto es una mala noticia porque aumenta las posibilidades de que desencadene una nueva pandemia. Las formas de contagio de la gripe aviar H5N1 a los humanos incluyen el contacto directo o indirecto con animales infectados (aves o vacas) o sus entornos contaminados. El virus se transmite a través de la saliva, mucosidad, heces o leche cruda de animales enfermos.