Asturgar SGR, más de 426 millones de euros de financiación para blindar el futuro de las pymes y autónomos asturianos

Cuando en 1982 Asturias daba sus primeros pasos como comunidad autónoma, nacía también un proyecto pionero destinado a ser un pulmón financiero para sus empresas. Cuarenta y cinco años después, lo que comenzó como una apuesta de colaboración público-privada se ha traducido en unos datos que reflejan la importancia de este compromiso: 426.685.152 euros de financiación. Como destaca su director general, Ángel Rodríguez Vallina, "Asturgar es más que una entidad de garantía; es el reflejo del crecimiento de nuestra región, con un respaldo a casi 2.000 empresas y el sostenimiento de 28.000 empleos desde su fundación".

Esta trayectoria se ha consolidado sobre una base de 8.385 avales históricos que han funcionado como el motor de una inversión inducida que ya supera los 561 millones de euros. "Detrás de estas cifras hay historias de emprendimiento, relevo generacional y expansión industrial que forman parte de la Asturias empresarial que hoy conocemos", añade Rodríguez Vallina.

En la práctica, Asturgar actúa en dos frentes simultáneos, como puente con las entidades financieras tradicionales para facilitar el acceso al crédito de pymes y autónomos, y como un compañero de viaje que conoce la realidad del entorno y permanece cerca para valorar la viabilidad de cada proyecto con agilidad.

Compromiso con el territorio

Ese compromiso con el territorio se resume en una palabra, arraigo. Asturgar ha demostrado que, con el asesoramiento adecuado y el respaldo de una garantía solvente, el talento empresarial asturiano es capaz de generar riqueza y estabilidad. Desde el pequeño negocio que necesita renovar su equipamiento hasta la pyme que busca dar el salto a mercados internacionales, la entidad es, tras más de cuatro décadas de historia, una herramienta más eficiente para transformar una idea de negocio en una realidad tangible.

Para un profesional autónomo o para el responsable de una pequeña empresa, este apoyo supone una mejora directa en sus condiciones de financiación, permitiéndole acceder a tipos de interés más competitivos y a plazos de devolución más amplios y flexibles. En este proceso, el equipo técnico de la sociedad actúa como un aliado, asesorando en el diseño financiero de los proyectos para asegurar que su puesta en marcha sea no solo sólida, sino sostenible en el tiempo.

Presentacion del programa Autonomo Ágil / Cedida a LNE

Si analizamos la situación actual, los datos de riesgo vivo a 31 de marzo de 2026 confirman que la entidad se encuentra en un momento de plena actividad. Con 825 avales activos y un riesgo en vigor que roza los 58 millones de euros, Asturgar respalda en este momento a 464 empresas y sostiene directamente 9.568 empleos en toda la comunidad. Solo en este último periodo, la inversión movilizada gracias a su intervención alcanza los 117,3 millones de euros, una cifra que demuestra que el motor económico asturiano sigue pulsando con fuerza.

Naturaleza participativa

Esta capacidad de respuesta se explica en gran medida por su naturaleza participativa, una de las grandes claves de la entidad. Como Sociedad de Garantía Recíproca, sus más de 1.600 pymes y autónomos socios forman una red de apoyo mutuo y solidaridad empresarial. Se trata de un modelo que se sostiene sobre una alianza estratégica donde la Administración Pública, las entidades financieras y las principales asociaciones regionales como FADE, Femetal, CAC-Asprocon o ASATA, junto a las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés comparten un mismo objetivo.

Esta conexión permanente con los actores económicos permite que la estrategia de la entidad se adapte a las necesidades concretas de la empresa asturiana. Su solidez es el resultado de combinar el rigor técnico con la cercanía personal. Asturgar es un proyecto que nació con la autonomía y que hoy, con más de 426 millones de euros avalados a sus espaldas, se ratifica como el aliado para que ninguna buena idea empresarial en Asturias se quede sin realizar por falta de respaldo.