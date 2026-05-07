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Recetas de aprovechamiento, cómo sacarle el máximo partido al arroz y todas las posibilidades que ofrece el kéfir: los imprescindibles del Espacio 360 de masymas en mayo

El espacio, ubicado en Parque Principado, te ofrece los mejores planes para disfrutar de la comida cuidándote

Una actividad celebrada en el Espacio 360 de masymas

Una actividad celebrada en el Espacio 360 de masymas

L. L.

masymas te trae cada mes una completa agenda de planes con la gastronomía y la alimentación saludable como protagonista. Así que ve haciendo hueco en tu agenda para no perderte nada.

Desde talleres para aprender a sacarle el máximo partido al arroz, a una lista completa de recetas de aprovechamiento para comer sano, rico y evitar el desperdicio alimentario.

Estos son todos los planes que te esperan en el Espacio 360 de masymas, en Parque Principado.

Inscripciones

Apúntate a las actividades del Espacio 360 de masymas aquí

Un espacio, infinitas posibilidades

En masymas quieren ofrecerte experiencias que vayan más allá de la simple compra. Por eso, hemos creado Espacio 360º, un lugar donde podrás asistir a talleres, showcookings, eventos y conferencias para que disfrutes, aprendas nuevas recetas, descubras productos frescos de calidad y te inspires con chefs y expertos. Para asistir solo necesitas hacer tu reserva.

Jueves 14 de mayo: taller de arroces con @quesiquieresarroz

Taller de arroces con el chef Arturo Suárez: técnicas, trucos y recetas creativas para lograr el arroz perfecto en casa.

Taller de arroces con @quesiquieresarroz

Taller de arroces con @quesiquieresarroz / masymas

Si te encanta el arroz pero siempre haces el mismo, este taller es para ti.De la mano del chef Arturo Suárez, creador de @quesiquieresarroz (servicio de arroces a domicilio), descubrirás nuevas formas de cocinar arroces sabrosos, creativos y fáciles, desde los más clásicos hasta versiones sorprendentes. Aprenderás técnicas, combinaciones de ingredientes y los trucos clave para conseguir el arroz perfecto en casa. Incluye degustación.

Jueves 21 de mayo: taller de recetas: kéfir de mil maneras

Taller con Ana García de Club Cocina para descubrir cómo usar kéfir en entrantes, platos, salsas y snacks y sacarle todo su potencial.

Kéfir de mil maneras

Kéfir de mil maneras / masymas

¿Solo comes kéfir de postre? Es hora de cambiar eso. En este taller junto a Ana García de Club Cocina aprenderás a integrarlo en tus recetas del día a día: entrantes, platos principales, salsas, snacks y más. Ideas frescas, sabrosas y equilibradas para redescubrir el kéfir como aliado saludable en tu cocina. ¡Inscríbete! 

Jueves 28 de mayo: recetas de aprovechamiento con Tere Camacho

Taller de cocina de aprovechamiento con Tere Camacho: recetas fáciles para transformar sobras en platos sabrosos y reducir el desperdicio.

Recetas de aprovechamiento con Tere Camacho

Recetas de aprovechamiento con Tere Camacho / masymas

¿Te sobró comida? ¿Tienes pan duro o verduras olvidadas en la nevera? En este taller práctico aprenderás a darles una segunda vida con recetas de aprovechamiento sabrosas, fáciles y cero desperdicio. De la mano de Tere Camacho, descubrirás cómo convertir restos cotidianos en platos nuevos, con trucos para conservar mejor los alimentos y organizarte para no tirar nada.

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