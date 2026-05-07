Recetas de aprovechamiento, cómo sacarle el máximo partido al arroz y todas las posibilidades que ofrece el kéfir: los imprescindibles del Espacio 360 de masymas en mayo

masymas te trae cada mes una completa agenda de planes con la gastronomía y la alimentación saludable como protagonista. Así que ve haciendo hueco en tu agenda para no perderte nada.

Desde talleres para aprender a sacarle el máximo partido al arroz, a una lista completa de recetas de aprovechamiento para comer sano, rico y evitar el desperdicio alimentario.

Estos son todos los planes que te esperan en el Espacio 360 de masymas, en Parque Principado.

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Un espacio, infinitas posibilidades

En masymas quieren ofrecerte experiencias que vayan más allá de la simple compra. Por eso, hemos creado Espacio 360º, un lugar donde podrás asistir a talleres, showcookings, eventos y conferencias para que disfrutes, aprendas nuevas recetas, descubras productos frescos de calidad y te inspires con chefs y expertos. Para asistir solo necesitas hacer tu reserva.

Jueves 14 de mayo: taller de arroces con @quesiquieresarroz

Taller de arroces con el chef Arturo Suárez: técnicas, trucos y recetas creativas para lograr el arroz perfecto en casa.

Taller de arroces con @quesiquieresarroz / masymas

Si te encanta el arroz pero siempre haces el mismo, este taller es para ti.De la mano del chef Arturo Suárez, creador de @quesiquieresarroz (servicio de arroces a domicilio), descubrirás nuevas formas de cocinar arroces sabrosos, creativos y fáciles, desde los más clásicos hasta versiones sorprendentes. Aprenderás técnicas, combinaciones de ingredientes y los trucos clave para conseguir el arroz perfecto en casa. Incluye degustación.

Jueves 21 de mayo: taller de recetas: kéfir de mil maneras

Taller con Ana García de Club Cocina para descubrir cómo usar kéfir en entrantes, platos, salsas y snacks y sacarle todo su potencial.

Kéfir de mil maneras / masymas

¿Solo comes kéfir de postre? Es hora de cambiar eso. En este taller junto a Ana García de Club Cocina aprenderás a integrarlo en tus recetas del día a día: entrantes, platos principales, salsas, snacks y más. Ideas frescas, sabrosas y equilibradas para redescubrir el kéfir como aliado saludable en tu cocina. ¡Inscríbete!

Jueves 28 de mayo: recetas de aprovechamiento con Tere Camacho

Taller de cocina de aprovechamiento con Tere Camacho: recetas fáciles para transformar sobras en platos sabrosos y reducir el desperdicio.

Recetas de aprovechamiento con Tere Camacho / masymas

¿Te sobró comida? ¿Tienes pan duro o verduras olvidadas en la nevera? En este taller práctico aprenderás a darles una segunda vida con recetas de aprovechamiento sabrosas, fáciles y cero desperdicio. De la mano de Tere Camacho, descubrirás cómo convertir restos cotidianos en platos nuevos, con trucos para conservar mejor los alimentos y organizarte para no tirar nada.