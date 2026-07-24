El motor financiero de proximidad ¿Qué es una SGR y cómo impulsa a las pymes y autónomos?

Una de las principales dificultades a las que se enfrentan pymes, autónomos y emprendedores es el acceso a la financiación. La obtención de garantías es uno de los factores que ayuda a lograrla, al generar confianza en las entidades financieras.

Pero ¿cómo pueden las empresas conseguir estos avales? Las sociedades de garantía son una de las respuestas. Asturgar te explica qué hacen y cómo te pueden ayudar.

¿Qué es una SGR y por qué me interesa saberlo?

Una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) es una entidad financiera sin ánimo de lucro y supervisada por el Banco de España. En palabras sencillas: somos tu avalista de confianza. No te prestamos el dinero directamente, sino que nos ponemos del lado de tu negocio ante el banco para garantizar que vas a cumplir con el préstamo.

Si no me dais el dinero vosotros, ¿por qué os necesito?

Porque ir al banco a pedir financiación suele ser difícil si no tienes un historial financiero. Al intervenir Asturgar, nosotros asumimos la mayor parte del riesgo de tu operación. Para el banco, el riesgo de que no cobren desaparece por lo que es más factible una resolución afirmativa y con mejores condiciones: tipos de interés más bajos, menos comisiones y plazos de devolución más largos.

¿Asturgar sustituye a mi banco de toda la vida?

No competimos con la banca; somos un elemento conector. Aportamos la garantía (el aval) y el banco pone el dinero. Trabajamos en colaboración con las principales entidades financieras que operan en Asturias para que el proceso sea fluido.

Para obtener el aval hay que ser socio de Asturgar ¿Esto me va a costar dinero?

La ley exige que pymes y autónomos se conviertan en «socios partícipes». Esto implica suscribir unas participaciones de Asturgar (habitualmente entre el 1% y el 4% del importe del aval). No obstante, es capital reembolsable que recuperas íntegramente una vez que terminas de pagar tu préstamo. Es nuestra forma de funcionar como una red de apoyo mutuo. Los costes de tramitación y gestión son mínimos para no ahogar tu tesorería.

¿Aceptáis a cualquier tipo de empresa? ¿Cuáles son los requisitos?

Puedes acceder a nuestro apoyo si eres autónomo, emprendedor o gestionas una pyme de menos de 500 empleados y tienes un proyecto que sea viable; no podemos avalar a empresas con pérdidas continuadas o fondos propios negativos.

¿Qué diferencia a Asturgar de una entidad financiera tradicional a la hora de valorar mi proyecto?

La diferencia es que nosotros estamos aquí, en Asturias, y conocemos perfectamente el territorio. Nuestros técnicos analizan tu plan de negocio de forma rigurosa, cercana e independiente. Entendemos las dinámicas locales, los sectores prioritarios de la región y el valor de las ideas. Además, si vemos debilidades en tu enfoque financiero, te asesoramos y te ayudamos a corregirlas de tú a tú, un valor añadido clave sobre todo si estás empezando.

¿Pará que podemos pedir avales?

Nos adaptamos a lo que necesites. Dividimos nuestros avales en dos grandes bloques:

–Financieros: Para préstamos de inversión inicial, pólizas de crédito, o necesidades de liquidez (circulante).

–Técnicos: Si te presentas a una licitación o concurso público, o necesitas presentar fianzas y avales ante la Administración o terceros para poder trabajar. También te ayudamos a anticipar subvenciones concedidas.

¿Cómo puedo hacer la tramitación? ¿Tengo que ir a vuestras oficinas a llevar carpetas de papeles?

En absoluto. Somos consciente del valor tu tiempo. Hemos digitalizado todo el proceso a través de nuestra plataforma Asturgar Online. Puedes solicitar tu aval, adjuntar la documentación y hacer el seguimiento de tu expediente al 100% por internet, de forma rápida y cómoda. Y si en algún momento te encallas, descolgamos el teléfono y lo resolvemos juntos.

Si tienes un proyecto viable entre manos y te falta el impulso financiero definitivo, no te quedes con la duda. En Asturgar estamos listos para ponerle cara a tus finanzas y avalar el futuro de tu negocio.

Más información Si quieres saber más puedes acceder a toda la información aquí

Si quieres saber más puedes acceder a toda la información aquí: https://asturgar.com/es/gen-sgr/