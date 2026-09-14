Asturgar impulsa la financiación de autónomos y pymes asturianas en el primer semestre de 2026

Asturgar, la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, ha cerrado el primer semestre de 2026 con un crecimiento notable en el volumen de financiación avalada a negocios y autónomos de la región. Entre enero y junio, la entidad ha formalizado avales por un importe de 11,36 millones de euros, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2025, movilizando una inversión inducida de 20,69 millones de euros, cifra que prácticamente duplica los 12,52 millones del primer semestre de 2025. Un crecimiento impulsado, sobre todo, por el mayor peso de las operaciones destinadas a proyectos de inversión.

El número de negocios avalados también ha crecido hasta los 92, un incremento del 12,2%, reflejo de un crecimiento apoyado también en llegar a más empresas.

La inversión, motor del crecimiento

El destino de los avales formalizados explica gran parte de este avance. Las operaciones vinculadas a proyectos de inversión han pasado de 4,65 a 5,84 millones de euros, un incremento del 25,8%, y ganan peso dentro del total avalado: si en el primer semestre de 2025 representaban el 48,5% del importe global, en 2026 alcanzan ya el 51,4%. Un dato que confirma que las empresas, los autónomos y las autónomas asturianas no solo mantienen su actividad ordinaria, sino que apuestan de forma creciente por proyectos de expansión, equipamiento o modernización.

Esta tendencia se refleja también en la composición de los negocios avalados por tamaño de empresa. El conjunto de pequeñas y medianas empresas avaladas ha pasado de 21 a 40, casi duplicando su número, con un incremento del importe avalado del 33%, hasta los 6,46 millones de euros.

La actividad vinculada al emprendimiento se mantiene, además, en niveles muy similares a los del año anterior: el importe avalado a proyectos de nueva creación alcanza los 1,91 millones de euros, prácticamente en línea con el primer semestre de 2025, lo que confirma la continuidad del respaldo de Asturgar a los nuevos proyectos empresariales de la región.

Autónomos y autónomas : crece el respaldo financiero, con la inversión como protagonista

El respaldo de Asturgar a autónomos y autónomas asturianos gana peso en este primer semestre de 2026. El importe total avalado a este colectivo ha crecido un 33,5%, hasta los 1,33 millones de euros, frente al millón de euros del mismo periodo de 2025.

Dentro de este impulso destaca especialmente el papel de Autónomo Ágil, el producto que Asturgar diseñó específicamente para facilitar el acceso a la financiación a las personas trabajadoras por cuenta propia de la región. Autónomo Ágil se ha consolidado como uno de los catalizadores de este mayor respaldo, al simplificar y agilizar los trámites de acceso al aval en un momento en el que las personas autónomas y autónomos de Asturias impulsan proyectos de inversión y crecimiento de su actividad.

"Los datos del primer semestre confirman que estamos incrementando nuestro apoyo a los autónomos y las autónomas asturianas, acompañando proyectos cada vez más ambiciosos. Nuestro papel es estar a su lado en ese momento, con soluciones pensadas para su realidad", señala Ángel Rodríguez, director general de Asturgar.

Más nuevas incorporaciones, señal de confianza

La entidad también destaca la incorporación constante de nuevas personas y empresas socias. Algo más de la mitad de los negocios avalados en el primer semestre de 2026 (51,1%) corresponden a incorporaciones recientes a Asturgar, una proporción prácticamente idéntica a la del año anterior. Esta estabilidad en la captación de nuevas personas y empresas socias, unida a la fidelidad de quienes ya forman parte de la entidad desde hace años, refleja la confianza que las empresas y las personas autónomas de Asturias depositan en el aval como herramienta de financiación.

Con más de 40 años de trabajo junto a las empresas de la región, Asturgar mantiene su compromiso de facilitar el acceso al crédito a quienes forman el tejido productivo asturiano, convencida de que el crecimiento económico de la región pasa, en buena parte, por el impulso a la inversión de sus personas autónomas y pequeñas y medianas empresas.