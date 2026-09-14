Juan María González Uriarte, presidente del Grupo Asebal: "La financiación nos permite reforzar nuestra capacidad productiva y consolidar la presencia del grupo en los mercados donde operamos"

Grupo Asebal nació hace más de tres décadas y hoy tiene una clara dimensión internacional. ¿Cómo definiría actualmente la compañía?

Grupo Asebal nació en 1994 y desde entonces hemos ido desarrollando una trayectoria de crecimiento y diversificación hasta convertirnos en un grupo industrial con presencia en más de treinta países y una plantilla de 272 trabajadores.

Nuestra actividad se articula fundamentalmente en torno a dos áreas. Una de ellas es el equipamiento para carretera, donde fabricamos sistemas de contención para vehículos, sistemas de protección para motociclistas y elmentos para el balizamiento. La otra está vinculada al sector energético, especialmente a la energía solar, con la fabricación de perfiles metálicos destinados a proyectos fotovoltaicos y termosolares.

Contamos con una importante presencia internacional, especialmente en Latinoamérica y Europa, pero mantenemos también una apuesta clara por nuestras implantaciones industriales. Entre las que está Galvazinc..

¿Qué papel juega Asturias dentro de la estructura industrial de Grupo Asebal?

Asturias forma parte de la historia industrial del Grupo Asebal y sigue teniendo hoy un papel relevante dentro de nuestra estructura productiva. Estamos presentes en Sotrondio, a través de Galvazinc, y tenemos también un centro de tratamiento y almacenamiento en el polígono de Valnalón, en La Felguera y el polígono Riaño 2 en Langreo. En conjunto, estas instalaciones emplean a unas 160 personas y nos permiten mantener en Asturias una parte importante de nuestra capacidad industrial.

Galvazinc está especializada en galvanización en caliente y pintado electrostático de piezas y estructuras, y dispone además de instalaciones propias para el tratamiento y almacenamiento del producto final. Para nosotros es importante seguir desarrollando actividad industrial en una región con una tradición y un conocimiento industrial como la asturiana, donde existe talento, experiencia y una cultura vinculada a la industria que consideramos un activo para el Grupo.

Recientemente han contado con el respaldo de Asturgar. ¿Qué necesidades querían cubrir con esta financiación?

La financiación tenía dos objetivos complementarios. Por una parte, financiar inversiones destinadas a renovar y modernizar equipos e instalaciones de Galvazinc y, por otra, respaldar parte del capital circulante operativo del Grupo Asebal a medio plazo.

Son dos cuestiones diferentes, pero relacionadas. Necesitamos seguir invirtiendo para mantener y mejorar nuestra capacidad productiva y, al mismo tiempo, disponer de una estructura financiera que nos permita afrontar con mayor tranquilidad las necesidades derivadas de nuestra actividad.

¿En qué se ha concretado la inversión realizada en Galvazinc?

Una parte importante se ha destinado a la renovación del inmovilizado, la maquinaria y las instalaciones de la planta. Entre las actuaciones realizadas se encuentran el cambio y actualización del crisol de galvanización, así como la modernización del horno de gas.

Son elementos directamente relacionados con nuestro proceso productivo y la eficiencia energética, y cuya actualización nos permite disponer de unas instalaciones más modernas y adaptadas a las necesidades actuales de la empresa.

¿Qué supone esta modernización para Galvazinc?

Supone reforzar nuestra capacidad productiva y preparar la planta para afrontar los próximos años con unos medios de producción adecuados. No se trata únicamente de sustituir equipos, sino de realizar inversiones que nos permitan consolidar nuestra actividad y seguir siendo competitivos.

Y hay otro aspecto que para nosotros es especialmente importante, contribuir a asegurar el mantenimiento del empleo en la planta.

La segunda parte de la operación está relacionada con el capital circulante. ¿Por qué es importante para una empresa contar también con este respaldo?

En una empresa industrial las necesidades financieras no terminan con la inversión. La propia actividad genera unas necesidades de tesorería que hay que gestionar a medio plazo.

Contar con este respaldo nos proporciona mayor holgura financiera y nos permite afrontar esas necesidades con una planificación más adecuada. Es una herramienta que aporta estabilidad y que complementa la financiación destinada directamente a la inversión productiva.

Es importante disponer de instrumentos que faciliten el acceso a la financiación y permitan abordar proyectos de inversión con una perspectiva de medio y largo plazo, porque nos ayudan a afrontar el futuro con una mayor solidez.

La relación entre Galvazinc y Asturgar viene de lejos.

Sí. Galvazinc mantiene su condición de socia de Asturgar desde hace aproximadamente veinte años. Nuestro grupo empresarial conoce y utiliza desde hace muchos años el sistema de garantías tanto en Asturias como en Euskadi, donde también somos socios de Elkargi.

Por tanto, para nosotros recurrir a una sociedad de garantía no es algo excepcional, sino una herramienta que conocemos y que forma parte de nuestros proveedores financieros habituales.

En esta ocasión, además, la iniciativa surgió a propuesta de una entidad financiera. ¿Cómo fue el proceso?

La colaboración surgió asesorada por una de las entidades financieras con las que trabaja Asebal. Nos plantearon la posibilidad de utilizar las líneas de financiación conveniadas con Asturgar y consideramos que era una opción adecuada para las necesidades que teníamos en ese momento.

¿Qué valoran especialmente de la relación con Asturgar?

Sobre todo, la cercanía. Valoramos especialmente la proximidad de sus gestores con nuestra empresa y el interés por conocer nuestras necesidades y potenciar las inversiones en el sector.

También destacaría la profesionalidad con la que se ha desarrollado todo el proceso, tanto en la solicitud como en el tratamiento de los datos y de la información necesaria para el otorgamiento de los avales.

¿Qué objetivo se marca Asebal para los próximos años?

Seguir creciendo y consolidando nuestra presencia en los mercados en los que estamos presentes, manteniendo al mismo tiempo nuestra capacidad industrial. La inversión en Galvazinc responde precisamente a esa estrategia: contar con unas instalaciones preparadas para competir, seguir desarrollando nuestra actividad y mantener el empleo.

Para nosotros, tener una implantación industrial en Asturias forma parte de esa apuesta por mantener una base productiva sólida desde la que continuar creciendo.