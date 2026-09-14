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Recetas saludables, talleres infantiles y el secreto para preparar la hamburguesa perfecta: los planes que te ofrece el Espacio 360 de masymas

La vuelta al cole es más llevadera con las propuestas y actividades del espacio de esta cadena de supermercados, ubicada en el interior de Parque Principado

Espacio 360 de masymas

Espacio 360 de masymas

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L. L.

masymas te trae cada mes una completa agenda de planes con la gastronomía y la alimentación saludable como protagonista. El espacio ubicado en el interior de Parque Principado te propone un septiembre lleno de recetas saludables, talleres culinarios e ideas originales para organizarte sin morir en el intento.

Y si no quieres perderte nada, sigue al Espacio 360 de masymas en su página de Eventbrite.

Septiembre

Jueves 17 a las 17.30 horas. Organización para un comienzo perfecto con Mrs Cleanor

Septiembre es el mes de los nuevos comienzos y nadie mejor que Mónica Perela, más conocida como Mrs Cleanor, para ayudarnos a arrancar con buen pie. En este taller compartirá sus mejores consejos para organizar el hogar, planificar las rutinas familiares y recuperar el orden después del verano. Ideas prácticas, fáciles de aplicar y pensadas para ahorrar tiempo y reducir el estrés en el día a día. ¡Empieza la temporada con energía y organización!

Jueves 24 a las 17.30 horas.Taller de hamburguesas con TC28

Cerramos el mes con una propuesta irresistible para los amantes de la buena cocina. El equipo de TC28 en Mieres, una de las hamburgueserías de referencia de Asturias, nos enseñará los secretos para preparar hamburguesas caseras llenas de sabor. Desde la elección de los ingredientes hasta los acompañamientos y las salsas perfectas, descubriremos cómo conseguir resultados de auténtica hamburguesería en casa. Una cita imprescindible para disfrutar cocinando y aprendiendo. ¡Te esperamos!

Octubre

Jueves 1 a las 17.30 horas. Recetas con poca sal

Comenzamos octubre demostrando que reducir la sal no significa renunciar al sabor. En este taller aprenderemos a preparar recetas sencillas, saludables y llenas de matices utilizando diferentes ingredientes, especias y técnicas que nos ayudarán a potenciar el sabor de nuestros platos. Además, descubriremos cómo incorporar productos reducidos en sal a nuestra alimentación cotidiana. Un taller práctico para aprender a cuidarnos mientras seguimos disfrutando de la buena mesa de la mano de Jamones Escalona. ¡Inscríbete!

Viernes 2 a las 17.30 horas. Taller infantil de recetas dulces

¡Una tarde para ponerse el delantal y disfrutar con las manos en la masa! En este taller infantil los más pequeños se convertirán en auténticos cocineros preparando divertidas recetas dulces adaptadas a su edad. Una actividad pensada para acercarles a la cocina de una manera sencilla y entretenida, despertar su creatividad y, sobre todo, pasar un rato diferente mientras preparan sus propias elaboraciones.

Espacio 360

En masymas, quieren ofrecerte experiencias que vayan más allá de la simple compra. Por eso, han creado Espacio 360º, un lugar donde podrás asistir a talleres, showcookings, eventos y conferencias para que disfrutes, aprendas nuevas recetas, descubras productos frescos de calidad y te inspires con chefs y expertos. Para asistir solo necesitas hacer tu reserva.

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