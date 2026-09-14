Tineo se reivindica como espacio de oportunidades para empresas y autónomos

El Ayuntamiento de Tineo impulsa los días 18 y 19 de septiembre unas jornadas empresariales concebidas para acercar al tejido productivo del concejo conocimiento, recursos y nuevas oportunidades de crecimiento. El encuentro, que tendrá lugar en el Palacio de Merás, reunirá a profesionales de reconocido nivel y representantes de algunas de las principales entidades económicas y empresariales de Asturias.

Participarán FADE, CTIC, Asturex, FAEN, Sekuens, Campoastur y la Cámara de Comercio de Oviedo, además del propio Ayuntamiento de Tineo. La presencia de estas organizaciones permitirá abordar, desde una perspectiva práctica, cuestiones decisivas para la competitividad de empresas, autónomos y emprendedores.

Ayuntamiento de Tineo.

La innovación, la digitalización, la inteligencia artificial aplicada a las pymes, la internacionalización, la financiación, la eficiencia energética y las ayudas al crecimiento serán algunos de los asuntos centrales del programa. Las ponencias incorporarán casos reales, recursos disponibles y orientaciones útiles para quienes quieran mejorar procesos, abrir nuevos mercados o poner en marcha nuevos proyectos.

El formato busca además que los asistentes no sean meros espectadores. Tras las intervenciones habrá tiempo para plantear preguntas, compartir necesidades y conocer las herramientas que cada entidad pone a disposición del tejido productivo. Esa conexión directa pretende convertir las jornadas en un punto de partida para futuras actuaciones, colaboraciones e inversiones en el municipio.

Montse Fernández, Alcaldesa de Tineo / .

Montse Fernández: "Nuestra política de apoyo a empresas, pymes y autónomos es beneficiosa para todas las partes"

Las jornadas quieren ser también un escaparate de la capacidad económica de Tineo y de las posibilidades que ofrece el concejo para la implantación, ampliación y consolidación de actividad empresarial. El Ayuntamiento pretende poner especialmente en valor el suelo industrial disponible y reforzar la imagen del municipio como un territorio preparado para atraer inversión, generar empleo y acompañar el crecimiento de nuevas iniciativas.

La fuerza de las empresas ya asentadas, la tradición industrial y agroalimentaria del concejo y la existencia de espacios adecuados para nuevos proyectos conforman una base sólida sobre la que seguir construyendo desarrollo económico. A ello se suma la posibilidad de generar contactos directos entre empresarios, instituciones y entidades de apoyo.

Esther Lópe, concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tineo / .

Esther López: "Estas jornadas serán útiles para empresas y autónomos del concejo con ganas e intención de crecer"

El programa se desarrollará el viernes 18, de 16.00 a 20.00 horas, y el sábado 19, de 10.00 a 14.00 horas. La segunda jornada concluirá con un espacio de networking y vino español, pensado para favorecer el intercambio de experiencias y la creación de vínculos profesionales.

La inscripción es gratuita, aunque las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden apuntarse contactando con la concejala de Desarrollo Local, Esther López, a través del teléfono 665 165 979 o del correo electrónico estherlf@tineo.es.