Sin noticias de la dirección de Podemos, en el cuarto día de encierro en la sede del partido en Gijón, la candidata electa de la formación en Asturias, Covadonga Tomé, y su núcleo de partidarios apuran las horas finales del plazo para la inscripción de la lista electoral con esperanzas pero sin certezas respecto a la posibilidad de que se atiendan sus reivindicaciones. La dirección autonómica garantiza que la lista se inscribirá hoy tal y como salió de las primarias con la sola excepción del número cuatro, que no será Jorge Fernández, aseguran. Ha sido sancionado por los órganos disciplinarios del partido y esto "no es una decisión política", repite el coordinador en funciones, Rafael Palacios. "No nos podemos saltar al comité de garantías". Confirma que el resto serán los elegidos y en el orden designado por los inscritos, pero esto, obviamente, aún no ha terminado.

Tomé contesta a Belarra: "Estamos deseando empezar la campaña, acompáñanos en este camino" Del otro lado, desde el encierro en Gijón, Tomé aseguró ayer que se imagina, o que cree, que "finalmente" hoy, "tanto desde la dirección autonómica como desde la estatal, se va a dar el visto bueno a que se inscriba la lista" íntegra. "No es que lo quiera creer. Es lo razonable, lo normal y lo que debería ocurrir en defensa de esos valores democráticos que deben ser respetados", señala. ¿Y si no? Para la posibilidad de que eso no ocurra sigue sin haber respuesta de puertas hacia fuera. El planteamiento es el mismo. Una vez que todos los miembros de su grupo han firmado la aceptación a formar parte de la lista, dicen no tener decidido lo que harán si ésta sigue adelante sin Fernández. Porque "no nos planteamos otro escenario" diferente al respeto de lo que han decidido las bases, persevera Tomé. Porque otro escenario, repite, "es difícil de entender..." Ayer, además de comida o café les llevaron flores, claveles como los de la revolución portuguesa de hace mañana 49 años y para insistir Tomé aportó cifras. Exhibió el respaldo de 38 candidatos de la lista –"el 75 por ciento"– y de 1.200 firmas de inscritos a su petición de que la lista "se ratifique por completo". Ella responde a la invitación a "hacer campaña" de la secretaria general, Ione Belarra, "que nos acompañe", y a todo esto, hoy, en los mismos locales del encierro hay convocado un Consejo Ciudadano Autonómico. La dirección promete que no se planteará nada sobre la lista ni se maniobrará usando la prerrogativa de incluir en ella independientes. Por lo que pueda pasar, Tomé avisa de que el Consejo no puede tomar decisiones a este respecto: "Sería ir en contra de la voluntad de los inscritos".