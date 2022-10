Nanorrobots d'orixe biolóxicu p'aportar hasta los tumores y atacalos con calor. Esi ye'l novedosu proyectu que tien ente manes Lourdes Marcano, física de la Universidá d'Uviéu y ganadora d'una de les sesenta beques nacionales "Leonardo", que concede la Fundación BBVA pa sofitar a investigadores mozos. Gracies a una aportación de 37.000 euros, esta lleonesa de 30 años va poder entamar la so propia llinia d'investigación, yá que "hasta agora dependí de los proyectos y el financiamientu d'otros compañeros". A lo llargo de los próximos dieciocho meses, Marcano va tratar de demostrar la efectividá del usu de bacteries magnetotáctiques –son pequeños microorganismos con propiedaes magnétiques– como axentes terapéuticos pa la llucha contra'l cáncer.

La investigadora del grupu de materiales magnéticos pa enerxía y salú (Magnes) lleva siete años trabayando con esti tipu de bacteries y, en concretu, con una especie que cultiven en llaboratorios del País Vascu. "Les bacteries magnetotáctiques son bastantes comunes, podemos atopales n'agua duce, en sedimentos. Lo complicao ye aisllar", esplica. Nel cáncer trabayóse yá con bacteries, pero nunca enantes coles propuestes por Lourdes Marcano. Amás, ella plantega añedir nanopartícules d'oru por que los resultaos sían entá más eficaces. Esplícalo asina: "El nuesu proyectu busca modificar bacteries magnetotáctiques por aciu del so dopaxe o la incorporación/adhesión de nanopartículaes d'oru p'ampliar el so potencial. La suma de les propiedaes magnétiques coles propiedaes plasmóniques del oru va dar llugar a entidaes biolóxiques multifuncionales capaces d'atacar dualmente a los tumores gracies a la combinación de terapies como la hipertermia magnética y fototermia".

Esto último tamién ye novedoso, cuidao que la hipertermia yá s'aplica como terapia dende 2011 anque nun ye mui común, pero la fototermia non. "Yo propongo la combinación de les dos técniques, porque puedes tener un tumor más internu nel que la hipertermia va bien, pero otru más superficial, como por casu un cáncer na piel, nel que sería más eficaz la fototermia", detalla Marcano. D'ende que la física, nel marcu d'esti proyectu, vaiga desenvolver un nuevu dispositivu consistente nun láser p'aplicar calor y una cámara especial que mida la temperatura. ¿Y por qué calor? "Porque ta demostrao que los tumores son poco resistentes a la xubida de la temperatura caltenida nel tiempu", contesta. Nel so esperimentu in vitro la física de la Universidá d'Uviéu va aplicar pulsos d'entre 40 y 45 graos centígrados a lo llargo d'unos trenta minutos.

P'achicharrar el tumor, faen falta los nanorrobots, que nuna situación ideal, diz Lourdes Marcano, introdúcense nel cuerpu per vía oral, como un fármacu. Les bacteries magnetotáctiques tienen capacidaes innates de movilidá, detección y reacción a la redolada. N'aportando a la zona del tumor, y por aciu l'aplicación d'estímulos esternos como campos magnéticos alternos, esparden enerxía en forma de calor. Y esi calentamientu local calteníu nel tiempu resulta inocuo pa les célules sanes, mentanto que desencadena la muerte de les canceroses. "Prestaríame llegar a probar que'l proyectu funciona y ensayalu en célules in vitro. Y por qué non, más p'alantre y yá fuera d'esta beca, probalo n'humanos", cuenta ilusionada.

Marcano, qu'estudió Física na Universidá d'Uviéu y desenvolvió tola so carrera profesional n'Asturies, tien previsto realizar la primer parte del proyectu na rexón y siguir con él nel equipu del País Vascu que trabaya con esti tipu de bacteries. La investigación diríxela ella, pero va cuntar con collaboradores mesmo d'Asturies como del País Vascu y Madrid.