El jazz de Fran Vaquero resumido en un fanzine

"Autumm Leaves" es un standard de jazz quizá uno de los más populares de este género musical nacido en Nueva Orleans. Su tradución al castellano, "Hojas de otoño", es el título del "fotozine" (-fanzine de fotos-) que ha editado La Internacional Fanzinista y Margen Izquierda Press con imágenes de Fran Vaquero, enamorado del arte musical que popularizaron John Coltraine, Chet Baker y Miles Davis entre otros.

Vaquero, que se tomó copas con Herbie Hancock en Oviedo después de un festival de jazz en el teatro Campoamor, ha recopilado 20 fotografías de tres certámenes del género entre 1984 y 1988, de Gijón, de Oviedo y del Donostia Jazzaldia, respectivamente. Retrató al bueno de Miles Davis, a Dizzie Gillespie, a B. B. King y Jim Hall y Ron Carter, entre otros, para una producción en blanco y negro que con solo admirarla evoca sonidos y recuerda, por momentos, a clubes de jazz.

Su afición por este género, del que posee centenares de vinilos, nació a principios de los setenta en Madrid, ciudad en la estudió en la Escuela de cine. Frecuentó locales de jazz en diversas ciudades europeas y del otro lado del charco, como La Zorra y El Cuervo de La Habana y siempre con su cámara réflex a cuestas. Pero eso es otra historia, la que cuenta "Hojas de otoño" es otra película de este cineasta enamorado de la música, que creció entre melodías de Schubert y Mendelson y se dejó llevar por los sonidos de Charlie Parker, entre una larga lista de monstruos del género.

Como miembro fundador del Hot Club, Vaquero fue uno de los promotores de aquel festival de jazz del teatro Campoamor. "Eso me permitía hacer fotos desde el escenario y captar otros ángulos", señala el autor del fotozine que se presentará esta tarde en el bar Dulcinea de Carlos Lobo a las 20.30. "En el festival de San Sebastián me colaba para hacer fotos detrás de la valla junto a otros fotógrafos y en Gijón, los conciertos eran en la Plaza Mayor, donde el Ayuntamiento", apuntó Vaquero, que recuerda a Tom Sorensen y a Andres Prittwitz, ambos saxofonistas. "A Sorensen le conocí en el Yedra, que estaba en Sabugo", indica, no sin antes remarcar unas jornadas de jazz en Avilés con conciertos en varios locales de la ciudad.

En su periplo como amante del jazz y a la sazón fotógrafo del género cedió una imagen de Gillespie a Médicos del Mundo para una campaña para conseguir medicamentos para Sierra Leona y también habla de Count Basie y de Billy Higgins y Herbie Lewis, a los que sí retrató en Gijón el 16 de julio de 1984, como se aprecia en "Hojas de otoño".

