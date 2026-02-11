La crisis de la camiseta del Real Avilés: crónica de un desencuentro anunciado y prorrogado siete meses por cuatro embargos prescritos

Siete meses justos median entre la fecha en que el Ayuntamiento de Avilés oficializó, en una reunión de la junta de portavoces, su intención de firmar un contrato de patrocinio por 150.000 euros con la principal entidad deportiva de la ciudad, tras su ascenso a Primera Federación y en la que el club blanquiazul, presidido por Diego Baeza, oficializara la ruptura de sus relaciones con el Consistorio mediante la retirada del eslogan local de las camisetas del primer equipo que lucían desde el pasado agosto. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido entre el 7 de julio de 2025 y el 7 de febrero de 2026?

Las paces, por San Fermín. El Ayuntamiento anunciaba el primer fin de semana de julio, en un comunicado conjunto, por primera vez, con el Real Avilés Industrial, que el club les había presentado la documentación que acreditaba que no tenían cuentas pendientes con la Administración y que, en principio, iban a activar la puesta en marcha de la concesión demanial para el Román Suárez Puerta, una vez caducada la anterior, que garantizara la seguridad jurídica necesaria mientras se avanzaba en el proceso de reforma del estadio. Se decía desde el Ayuntamiento entonces que las relaciones con el club se iban a formalizar a través de un convenio de patrocinio con el equipo, “una vez que no existen deudas”, para la promoción turística de la ciudad. Fue en esa reunión con los portavoces municipales y el presidente del Real Avilés, el día de San Fermín, cuando se puso cifras a esas ‘relaciones’: entre patrocinio y subvención se confirmaba una inyección de 225.000 euros en las arcas de la entidad blanquiazul, siendo 150.000 los correspondientes al contrato de patrocinio.

El acuerdo plenario, por San Agustín. El 26 de agosto, a dos días de la celebración de San Agustín en la ciudad, el pleno del Ayuntamiento de Avilés, aprobó una modificación presupuestaria que permitía dotar de una partida de 150.000 euros el contrato de patrocinio anunciado el mes anterior con el Real Avilés tras su ascenso a Primera RFEF. Para tener la fiesta en paz.

En noviembre, sin patrocinio y pendientes de la concesión, la otra cruz. El Ayuntamiento de Avilés, anunciaba el 5 de noviembre, festividad de Santa Ángela de la Cruz, que pretendía que antes de fin de año se pudiera realizar la concesión demanial de uso del Suárez Puerta al Real Avilés, paso previo indispensable para avanzar con el proyecto de remodelación del estadio. La fecha quedaba condicionada a la finalización del informe que debían realizar los técnicos municipales para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentran las instalaciones deportivas. Pero la idea era resolver lo antes posible la seguridad jurídica en el uso del estadio, la otra gran cruz para el club.

Subvención aprobada el 26 de diciembre, por San Esteban. El día en que la iglesia católica honra a su primer mártir, San Esteban, el Avilés veía cumplida su aspiración de contar con una subvención nominativa además del contrato de patrocinio, entonces todavía sin firmar. Esa ayuda será de 75.000 euros, a sumar a los 150.000 euros por llevar el nombre de la ciudad en las camisetas del primera equipo. Se formalizó la disposición presupuestaria, pero cuando se iba a proceder al pago, siempre según la versión del gobierno, no fue posible porque existían cuatro embargos pendientes de pago en los juzgados 2008 y 2012. Otro martirio. Y aunque no fueran achacables al club esas cantidades –cercanas a los 68.000 euros-, el Ayuntamiento requirió información actualizada al juez acerca sobre la deuda, lo que les llevó a retrasar el pago.

Primera brecha, 18 de enero, por Santa Margarita. Se da a conocer que la burocracia municipal y la espera de los documentos del juzgado atasca la firma del contrato de patrocinio. A Santa Margarita, protagonista del santoral en esa jornada, se la recuerda por su renuncia a la vida cortesana en Hungría y por su piedad. En el conflicto entre el club y el Ayuntamiento, la piedad llegaba de la parte municipal, donde entonces se alude a “pequeños flecos” para completar ese trámite mientras en el club el malestar resulta ya patente, iniciado el nuevo año, y sin formalizar ninguno de los asuntos anunciados en julio: ni patrocinio ni subvención, a los que no estaban dispuestos a renunciar. Pero, tras la información publicada por LA NUEVA ESPAÑA, los grupos de la oposición exigen que se aclare la situación con el club en unas jornadas en las que en la parte deportiva también se habló sin ambages del mal estado del campo y de la necesidad de una intervención. Desde el Real Avilés ya no esconden su enfado por la situación de precariedad en la que se encuentran sus instalaciones. Primer desencuentro.

Ultimátum y compromiso del gobierno, el 29 de enero, San Esteban. La fecha en que se conmemora a los santos dedicados a la redención de cautivos tuvo lugar una conversación en la que tanto desde el gobierno como desde el club dejan claras sus posturas. Los primeros, tras la consulta trasladada a los juzgados comienzan a concretar que algunos de los embargos atribuidos al club de los años 2008 y 2012 no son achacables a los actuales gestores y se comprometen a activar desde ese momento la firma del contrato de patrocinio mientras que de la parte del Real Avilés se expone la disconformidad por el retraso que acompaña a este trámite. Se les dice que al finalizar esa misma semana tendrían la firma para abordar el patrocinio. Ni el 30 de enero ni el 2 de febrero cuando este diario publica que se había desbloqueado esa firma, el club ve cumplidas sus expectativas. Se le informa entonces que en dos o tres días estaría resuelto.

Nueva reclamación de deuda, el 5 de febrero, por el Socorro. A Santa Águeda, protagonista del santoral del 5 de febrero, que es también día grande del Socorro en Luanco, se le considera, entre otras cosas una poderosa intercesora en caso de incendio. El fuego de esa jornada en las relaciones entre el Ayuntamiento y el Real Avilés llegó en forma de una nueva reclamación de deuda de los Servicios Tributarios del Principado, por importe de12.700 euros, correspondiente al canon del estadio del año 2023. La mañana del 6 de febrero, dicho importe fue liquidado, pero nada se avanzó ni en la subvención ni el patrocinio. Se insistió de la parte municipal, de nuevo, en los embargos pendientes en el juzgado. De dos de ellos ya se sabía que habían prescrito.

El cambio de camiseta y guerra abierta con el Ayuntamiento, 7 de febrero. El partido frente al Arenteiro pasará a la historia más por lo que sucedió esa tarde fuera del terreno de juego, pese a que resultado evidenciaba el equipo había sufrido una derrota estrepitosa. Los del Avilés saltaron al terreno de juego con un nuevo patrocinador en sus camisetas, borrando la presencia de eslogan local “Ciudad Milenaria”. Y llegó el cruce de acusaciones (y explicaciones) entre Ayuntamiento y club, que daba por rotas las relaciones. Desde la entidad exigían el cumplimiento de los compromisos adquiridos justo siete meses antes, por San Fermín. El Ayuntamiento se aferraba a que seguían pendientes de las comunicaciones sobre los embargos del juzgado.

Firma, desbloqueo y… final a un dolor de muelas, el 9 de febrero, por Santa Apolonia. Fue en la jornada dedicada a la patrona de los odontólogos, cuando el club ya había advertido que estaba dispuesto a ir a una reclamación por importe de 300.000 euros ante la demora que acumulaban en el cobro del citado contrato de patrocinio. Esa misma mañana llegó vía decreto de Alcaldía la firma para completar dicho trámite. Y lo que se había convertido en el ‘dolor de muelas’ de una y otra parte durante todo el fin de semana se daba por superado. Se oficializó por parte del Juzgado que estaban prescritos los embargos de 2008 y 2012. Y aunque se daba por sellada la paz, no quedó del todo asentada.

El protocolo de la concesión, próximo paso. Todavía con los ánimos crispados, el Ayuntamiento y el Real Avilés deberán sentarse a negociar ahora las condiciones de la concesión, con carácter temporal, para el estadio Román Suárez Puerta. En ese trámite se dará ‘ventaja’ al club blanquiazul al haber venido haciendo uso de las instalaciones en este tiempo. Para esa nueva etapa, el club deberá presentar un estudio de viabilidad sobre sus planes de remodelación del estadio. Se estima que el procedimiento administrativo que conlleva esta nueva inversión implica un plazo mínimo de 18 meses, por lo que la concesión provisional se deberá establecer para un periodo entre 2 y 4 años.