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Cadetes y juniors acaban la temporada asturiana en Figaredo

La carrera, una de las pruebas más antiguas del calendario ciclista español, reunió el 12 de septiembre a 137 corredores procedentes de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León

Los campeones de la categoría junior en el podium

Los campeones de la categoría junior en el podium

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L. L.

Figaredo volvió a ser el escenario de una jornada especial para el ciclismo con la disputa, el pasado 12 de septiembre, de la 68.ª edición de la Carrera de Figaredo, coincidiendo con el tradicional Día del Socio. La prueba, una de las más antiguas del calendario ciclista español, reunió a 137 corredores llegados de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León.

La carrera recorrió buena parte de la comarca del Caudal y se desarrolló sobre un trazado exigente que llevó al pelotón por Figaredo, Mieres, Ujo y Caborana en las primeras vueltas.

Posteriormente, los participantes afrontaron un último recorrido diferente, con paso por Figaredo, Mieres, Ujo, Villallana, Pola de Lena y Carabanzo antes de regresar a Figaredo.

Campeones en la categoría de cadete

Campeones en la categoría de cadete / Cedida a LNE

Los cadetes se incorporaron a la competición desde la primera vuelta, compartiendo protagonismo con el resto de participantes y aportando ritmo y espectáculo a una jornada marcada por la intensidad desde los primeros kilómetros.

Clasificación

Junior

Adrián Prieto, del Picusa Academy

Diego Rodríguez, del Sidra Menéndez-Las Mestas

José Andrés Jaramillo, del Castañeda Kia

Cadete

Pedro Castro, del Norinver Impala

Guillermo García, del Cambre-La Fuga

Oier Gutiérrez, del Multihogar Cantabria

Equipos, metas volantes y montaña cadetes

Equipos: Multihogar Cantabria

Metas volantes: Pedro Castro, del Norinver Impalag

Premio Montaña: Pedro Castro

Equipos metas volantes y montaña juniors

Equipos: Sidra Menéndez-Las Mestas

Metas volantes: Andrés Charro, de Quesos La Peral

Premio montaña: Diego Rodríeguez, de Sidra Menéndez-Las Mestas

Cadete féminas

  1. Vera Corujo, del Oviedo.es
  2. Elisa Gómez, del Oviedo.es

La carrera fue avanzando con un pelotón muy activo, hasta que en la tercera vuelta se produjo el movimiento decisivo. Un grupo de ocho corredores consiguió abrir hueco respecto al resto, tomando una ventaja que terminó siendo determinante para el desenlace de la prueba.

La escapada logró consolidarse y los ocho integrantes del grupo cabecero terminaron convirtiéndose en los grandes protagonistas de la jornada. Ellos fueron quienes se jugaron finalmente la victoria, después de completar un recorrido que volvió a poner a prueba la resistencia y la capacidad táctica de los participantes.

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