Cadetes y juniors acaban la temporada asturiana en Figaredo
La carrera, una de las pruebas más antiguas del calendario ciclista español, reunió el 12 de septiembre a 137 corredores procedentes de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León
L. L.
Figaredo volvió a ser el escenario de una jornada especial para el ciclismo con la disputa, el pasado 12 de septiembre, de la 68.ª edición de la Carrera de Figaredo, coincidiendo con el tradicional Día del Socio. La prueba, una de las más antiguas del calendario ciclista español, reunió a 137 corredores llegados de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León.
La carrera recorrió buena parte de la comarca del Caudal y se desarrolló sobre un trazado exigente que llevó al pelotón por Figaredo, Mieres, Ujo y Caborana en las primeras vueltas.
Posteriormente, los participantes afrontaron un último recorrido diferente, con paso por Figaredo, Mieres, Ujo, Villallana, Pola de Lena y Carabanzo antes de regresar a Figaredo.
Los cadetes se incorporaron a la competición desde la primera vuelta, compartiendo protagonismo con el resto de participantes y aportando ritmo y espectáculo a una jornada marcada por la intensidad desde los primeros kilómetros.
Clasificación
Junior
Adrián Prieto, del Picusa Academy
Diego Rodríguez, del Sidra Menéndez-Las Mestas
José Andrés Jaramillo, del Castañeda Kia
Cadete
Pedro Castro, del Norinver Impala
Guillermo García, del Cambre-La Fuga
Oier Gutiérrez, del Multihogar Cantabria
Equipos, metas volantes y montaña cadetes
Equipos: Multihogar Cantabria
Metas volantes: Pedro Castro, del Norinver Impalag
Premio Montaña: Pedro Castro
Equipos metas volantes y montaña juniors
Equipos: Sidra Menéndez-Las Mestas
Metas volantes: Andrés Charro, de Quesos La Peral
Premio montaña: Diego Rodríeguez, de Sidra Menéndez-Las Mestas
Cadete féminas
- Vera Corujo, del Oviedo.es
- Elisa Gómez, del Oviedo.es
La carrera fue avanzando con un pelotón muy activo, hasta que en la tercera vuelta se produjo el movimiento decisivo. Un grupo de ocho corredores consiguió abrir hueco respecto al resto, tomando una ventaja que terminó siendo determinante para el desenlace de la prueba.
La escapada logró consolidarse y los ocho integrantes del grupo cabecero terminaron convirtiéndose en los grandes protagonistas de la jornada. Ellos fueron quienes se jugaron finalmente la victoria, después de completar un recorrido que volvió a poner a prueba la resistencia y la capacidad táctica de los participantes.
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