La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Ni puntos, ni paraíso, ni paz

El mundo "furgolístico" rojiblanco anda a vueltas con lo sucedido en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Que si lo visto será un punto de inflexión o que si todo ha cambiado para seguir igual. Lo cierto es que sin goles no hay paraíso, y sin puntos no hay paz ni tranquilidad para los malvados. A MAR, con #hashtag o sin él, se le vio entre cabreado, decepcionado y alicaído por la derrota. El técnico del Sporting debe de estar pensando lo que muchos sportinguistas: cuando el equipo no da los mínimos, pierde; y cuando sube el nivel, no gana.

Por suerte para la propiedad y el resto de la tropa, los de abajo están jugando a favor de los intereses de la madreñina "furgolística". El Oviedo y el Sporting siguen sin meterse en problemas gracias a que los hay peores. La Ponferradina de David Gallego, que ahora mismo parece ser el único de los cuatro de abajo que tiene posibilidades de salir del pozo, no acaba de carburar, lo que permite seguir durmiendo con relativa tranquilidad a unos y otros. Pero… Mientras, a 28 kilómetros hay cierto mosqueo por la negatividad que de un tiempo a esta parte desprende en sus comparecencias el Almirante Cervera, al que no se le ve cómodo desde que tendió la mano para renovar y el club, a través de su director deportivo, se dio un tiempo a ver lo que pasaba. Para unos, es un ejercicio de "cenicismo" en estado puro. Para otros, lo del técnico azul son puros y duros golpes de realidad. Que cada uno elija su propia aventura, ¿oyisti, güey?