La opinión tras el Sporting-Oviedo: La marejada y la unanimidad

Apagados los rescoldos de la fogatina de uno de los derbis más sosos de los últimos años, lo que viene por delante será una larga travesía hacia no se sabe dónde. El que tiene más claro el camino a seguir, aunque le costó, es el Oviedo. Pachuca, o lo que es lo mismo, Chucho Martínez, fía su proyecto y sus cuartos al Almirante Cervera. El tiempo dirá si hay el cuajo suficiente para resistir si arrecia la marejada y México amarra bien al palo mayor al técnico para tratar de que repita en el Oviedín lo mismo que hizo en Cádiz. A 28 kilómetros el plan es parecido. Aunque, además de los nombres, cambian las circunstancias. MAR, con #hashtag o sin él, ya ha sido ratificado públicamente por los que mandan, aunque todavía no se haya logrado la permanencia matemática, lo que, entre los más pesimistas, provoca terrores nocturnos. Orlegi busca darle estabilidad de cara al proyecto que iniciará este verano, su primero en Gijón con sello propio. Lo que ocurre es que MAR convence a los orlegianos pero no genera unanimidad, ni mucho menos, entre la parroquia local. Se le afea que ni ha logrado resultados ni ha encontrado el camino para dotar al equipo de un estilo definido. También es verdad que Ramírez no ha engañado a nadie: el primer día dijo que los sistemas son organismos vivos y está cumpliendo palabra por palabra con esta filosofía. Su discurso tampoco está calando. No ayudan sus ruedas de prensa, que, cierto es, son esperadas por sus detractores como agua de mayo para sacar punta a esas perlitas que suele soltar y convertir el asunto en carne de meme. Veremos en qué estado llega su crédito al próximo curso y los mimbres que se le entregarán, entre los que, parece, no estará Djuka, no hace mucho definido por MAR como el mejor delantero de Segunda, ¿oyisti, güey?