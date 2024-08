Savia nueva para reforzar la Policía Local de Oviedo: "Hay ganas de salir a la calle, esto es vocacional"

David Santamaría le hace indicaciones a un Citroën C3 para que se desvíe al carril delimitado con conos que ha colocado la Policía Local en la avenida del Cantábrico. Es un dispositivo de control de alcoholemia y de documentación. Santamaría se dirige a la ventanilla del coche y le explica amablemente a la conductora que va a tener que soplar por el aparatito, ante la atenta mirada de los subinspectores Víctor Manuel Menéndez y Roberto Nieto. "Cero, cero". Le dice a la mujer antes de despedirla dándole las gracias por colaborar y encargándose personalmente de garantizar su seguridad al volver a incorporarse a la carretera. "Eso es lo correcto, así se hace", aprueba el subinspector Menéndez en voz baja sin que se entere el joven agente en prácticas, que es uno de los 25 que van a incorporarse al cuerpo municipal de Policía como interinos a partir del 1 de septiembre. En octubre entrarán en la plantilla otros 25 interinos, que harán las prácticas durante las fiestas de San Mateo.

Por la izquierda, Lorena Martínez, Estefanía Polo, José Ramón Prado, Roberto Nieto y Javier Lozano. / Irma Collín

El gijonés David Santamaría tiene 26 años y llevaba dos preparando las oposiciones para optar a una plaza de interino en la Policía Local de Oviedo. El puesto es muy codiciado y él ha sido uno de los 50 elegidos entre las más de 450 personas que optaron a través de la convocatoria de empleo que se publicó en el BOPA en agosto del 2023, hace justo un año. Santamaría es de los más jóvenes, ya que la mayoría de las personas que han aprobado las oposiciones ya vienen de comisarías de otros concejos en búsqueda de mejorar su currículum. "El noventa por ciento de los que se van a incorporar como interinos ya han trabajado en esto y están muy bien formados. Somos exigentes a la hora de seleccionar a quienes van a velar por la seguridad de los ciudadanos", explica Javier Lozano, que es el comisario jefe de la Policía Local.

El subinspector David Mostera, con los agentes en prácticas Ángélica Díaz y Marcos Barriga. / Irma Collín

En el control de alcoholemia también estaba otra de las nuevas, Cristina Fernández, que tiene 38 años y ya estuvo trabajando como auxiliar en Ribadesella. Ella también fue una de las que superó un proceso que comienza con un examen teórico, continúa con unas exigentes pruebas físicas y concluye una vez que se ha pasado un psicotécnico y una entrevista personal con un psicólogo. "Lo mío es vocacional y siempre he tenido muchas ganas de trabajar en una ciudad como Oviedo", dice Fernández, que es delineante de formación. "De los treinta controles que hemos hecho esta mañana en ninguno ha habido incidencias", informa a su superior.

En el cuartel del Rubín, en el área administrativa, el subinspector David Mortera se dirige a otros cuatro agentes en prácticas. "No van a tener ningún problema a la hora de trabajar", adelanta. Marcos Barriga, Angélica Díaz, Pelayo Feito y César Sánchez están bien preparados. Se desenvuelven como pez en el agua con los informes y el papeleo que se tramita en el Rubín, esencial para el trabajo policial. "Mi abuelo era policía y a mí siempre me ha gustado esto. Ahora estoy en las oficinas, pero me gustaría salir a la calle y probarlo todo", señala Angélica, ovetense de 37 años. "Tengo Educación Espacial y Pedagogía y estuve unos años en el extranjero. Me puse en serio a preparar oposiciones hace tres años y aquí estoy", añade. Marcos Barriga, por su parte, tiene 27 años, estudios de informática y ya trabajó en Gijón como auxiliar en verano. "Lo mío también es de vocación. Supongo que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos preparado por eso", señala.

Estefanía Martínez y Lorena Polo, con una turista en el centro de Oviedo. / Irma Collín

A Estefanía Polo y Lorena Martínez, de 38 y 40 años respectivamente, les ha tocado patrullar por el centro. Frente al teatro Campoamor se encuentran con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. "¿Cómo va todo, estáis contentas?", les pregunta el edil, que después tiene que oficiar dos bodas. Ellas le responden que sí, que ser policías es su sueño y que Oviedo es el mejor sitio para trabajar. "Es un cuerpo muy grande y eso, además de servirnos para aprender mucho, también nos permite buenas posibilidades de ascenso", explica Lorena. Ella y su compañera llevan toda la mañana controlando a los patinetes y las bicicletas que circulan por donde no deberían y también prestando sus servicios a los ciudadanos. "Ayudamos a los turistas que no conocen a la ciudad y a todo tipo de personas que nos requieren. Me gusta mucho el trato con la gente", dice Estefanía Polo.

El concejal de Seguridad Ciudadana está seguro de que la incorporación de los cincuenta interinos a partir de octubre servirá para reforzar el cuerpo y seguir avanzando hacia un objetivo que se ha marcado hace tiempo. "Con estas incorporaciones vamos a tener una plantilla de 283 personas, pero lo ideal es alcanzar las 330. Queremos que se vean policías por las calles para que los ciudadanos se sientan seguros", subraya José Ramón Prado.

