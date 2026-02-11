Oviedo apoya al comercio de proximidad "por amor al arte"
Aprovechando la celebración de San Valentín, un total de 200 establecimientos de la ciudad distribuirán entre su clientela una colección de láminas artísticas creadas por cinco ilustradoras
El Ayuntamiento de Oviedo presentó este miércoles "Por amor al arte", una iniciativa con la que busca respaldar al comercio de proximidad coincidiendo con la celebración de San Valentín. Un total de 200 establecimientos de la ciudad distribuirán entre su clientela una colección de láminas artísticas creadas por cinco ilustradoras, bajo el comisariado de la candidatura ovetense a Capital Europea de la Cultura.
"San Valentín es una oportunidad para poner en valor a nuestro comercio de proximidad, que es una pieza clave en la vida de nuestros barrios, en la generación de empleo y en la identidad de Oviedo", señaló la concejala de Economía, Leticia González, que concluyó asegurando que el objetivo de estas campañas es que "el comercio local sea el verdadero protagonista, acercando la cultura a las calles y reforzando la relación entre los negocios de barrio y la ciudadanía".
Cecilia Díaz, Andrea V. Franceschi, Verónica Grech, Laura Lara y Cecilia Pandiella son las creadoras que han colaborado con el Ayuntamiento en esta iniciativa. A través de sus ilustraciones, lanzan mensajes de respeto, tolerancia y celebración de la diversidad afectiva, al tiempo que fortalecen el vínculo entre cultura y comercio local. Todo ello bajo un lema común: la amabilidad entendida como una forma de amar.
La iniciativa se enmarca en el Plan Integral de Comercio del Ayuntamiento y refuerza la estrategia municipal para respaldar a autónomos y pequeños empresarios. Además, la campaña contribuye a dar visibilidad a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, integrando al pequeño comercio como actor clave en la proyección cultural de la ciudad. Desde el Consistorio han agradecido la implicación de establecimientos, asociaciones y artistas, e invitan a ovetenses y visitantes a sumarse a la iniciativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante