El PSOE insiste en que Oviedo debe anteponer los estudios arqueológicos al concurso de ideas de La Vega

Tras el rechazo en la comisión de Urbanismo, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo insistió este miércoles en la necesidad de completar los estudios arqueológicos pendientes en el ámbito de La Vega antes de lanzar el concurso de ideas para tomar decisiones sobre su futuro. El grupo socialista recalcó que su intención "no es paralizar ni bloquear nada", sino que quiere dar tiempo para que "las cosas se hagan bien y con rigor".

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, señaló que los estudios arqueológicos "podrían haberse iniciado tras la aprobación del convenio en septiembre de 2024" y lamentó que, desde entonces, "apenas se haya avanzado" más allá de un estudio de georradar cuyos resultados, según indicó, no han sido accesibles ni para la ciudadanía ni para los grupos municipales. Asimismo, subrayó que dicho informe detecta indicios que deben verificarse y advirtió de que el análisis no se ha extendido a zonas catalogadas de alto riesgo, como el entorno de la nave de cañones, donde el PP proyecta el paso de un vial.

Fernández Llaneza señaló que lo "prudente sería disponer de todos los informes antes de convocar un concurso de ideas que podría verse paralizado, con el consiguiente gasto de recursos públicos". En este sentido, recordó que la Comisión de Cultura del Principado de Asturias aún no ha emitido su dictamen, que podría exigir la ampliación de los estudios. El portavoz apeló a la "responsabilidad" para que el ámbito pueda convertirse en un polo de desarrollo futuro, integrando, si finalmente aparecen, restos arqueológicos de alto valor histórico.

"Se pueden ir haciendo muchas cosas para poner en uso La Vega mientras se completan los estudios", apuntó Llaneza. "Cualquier dirigente municipal debería ver como una oportunidad la posible aparición de restos arqueológicos, no como un obstáculo", concluyó el edil Juan Álvarez que aprovechó su turno de palabra para reiterar las dificultades que supondría desarrollar paralelamente los estudios y el concurso de ideas.