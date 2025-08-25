Oviedo logra rebajar el paro al nivel de hace 17 años pese ganar más de mil vecinos: está a un paso de bajar de los 10.000 parados

Oviedo empezó este mes de agosto a un paso de romper una barrera infranqueable en el municipio desde hace 17 años. Los datos del paro registrado en el municipio a 31 de julio reflejan la existencia de 10.154 vecinos en situación de búsqueda activa de empleo sobre un total de 226.046 habitantes, lo que supone 617 menos que hace justo un año, cuando el número de ovetenses empadronados rozaba los 225.000. Estos números no eran tan positivos desde el verano de 2008, cuando, según la misma fuente, había 9.690 personas en paro censadas en el concejo. El auge del turismo y la revalorización de la marca Oviedo estarían detrás de esta buena dinámica, según fuentes del gobierno municipal.

Aunque a Oviedo todavía se le resiste pasar por debajo del listón de los 10.000 parados, la tendencia es muy halagüeña, pues desde 2020, cuando se alcanzaron los 16.408 desempleados en julio a causa de la pandemia, cada año esa cifra ha ido menguando de manera progresiva. El gran reto es intentar volver a las cifras récord en lo que va de siglo registradas en 2007, cuando el paro tocó suelo a finales de julio de ese año con 8.899 personas en las colas del Inem.

A pesar de la mejoría, todavía hay mucha gente en situación de desempleo. El perfil mayoritario es el de mujeres con estudios primarios y más de 45 años de edad que buscan un contrato fijo en el sector servicios, ya sea en la hostelería, el comercio, profesiones liberales, el sector de los cuidados o la educación.

Paro femenino

De los 10.154 parados actuales, 6.047 son mujeres, mientras que los 4.107 restantes son varones. Tres de cada cuatro de esos desempleados, independientemente de su género, buscan un empleo en el sector servicios. También hay unas 1.199 personas que nunca han conseguido un contrato y aspiran a conseguirlo. A estos se suman 608 parados del sector de la construcción, 567 personas que en su día trabajaron en la industria y 97 parados del sector primario.

El grueso de los ovetenses en esta situación son personas que solo tienen estudios de Primaria, en concreto, 4.278. A ellos se suman 1.772 desempleados titulados con la ESO, aunque también hay un importante nicho de parados con estudios superiores. El número de universitarios residentes en Oviedo sin trabajo son 1.380. También hay 1.362 parados que tienen el Bachillerato, 709 con títulos de Formación Profesional de Grado Superior y 636 con titulación de Formación Profesional de Grado Medio.

El buen funcionamiento del mercado laboral en el último mes sigue la senda de inicio de verano. En el mes de junio el paro ya bajó en 442 personas y solo en julio la lista de personas en paro se redujo en otras 178. Un buen dato que fuentes municipales atribuyen a la buena marcha de la campaña veraniega. "Es síntoma de que se están cumpliendo las expectativas del sector turístico", explican.

La bajada del paro tiene sin embargo alguna consecuencia negativa. En concreto para las empresas de sectores como la hostelería o la hotelería. Cada vez son más los empresarios que alertan de que la escasez de la mano de obra disponible impide realizar contrataciones de refuerzo para la temporada alta. "Cada vez es más difícil encontrar camareros y especialmente escanciadores", apuntan sobre un mal que ya se ha vuelto endémico en algunos casos a lo largo de todo el año, pero que en verano se agrava. "Ya cuesta hasta contratar en invierno", indican desde el Grupo Tierra Astur.

Alta demanda laboral

Ante esta situación, tanto el Ayuntamiento como empresas trabajan juntos en buscar soluciones en forma de cursos y formaciones de perfiles con alta demanda laboral. La hostelería, la construcción y el sector de los cuidados son los sectores en los que actualmente es más sencillo encontrar trabajo, junto a algunos puestos cualificados del sector de la informativa.