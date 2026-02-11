Un derivado de la sidra entra en el club Alimentos del Paraíso Natural: así es el aperitivo elaborado con manzanas asturianas y macerado en barrica durante tres meses
"Se refuerza una manera de hacer basada en el respeto al origen y en la apuesta por materias primas autóctonas", subrayan en Sidra Castañón
J. A. O.
El sector sidrero asturiano ha completado en el primer cuarto del siglo XXI un decisivo proceso de innovación y modernización en todos los ámbitos. Uno de ellos, y no menor, es el desarrollo de productos derivados de la manzana y la sidra que atesoran una altísima calidad y que han tenido una gran acogida por parte del consumidor. Buena prueba de ello es que la compuesta Roxmut, un vermut de sidra elaborado por Sidra Castañón con manzanas de la Denominación de Origen (DOP), acaba de ser reconocida oficialmente con la marca de garantía «Alimentos del Paraíso Natural». Se trata del distintivo del Principado que identifica y promociona los productos agroalimentarios asturianos de calidad diferenciada.
Este reconocimiento supone la incorporación del vermut de sidra a la nómina de productos que cumplen con los estándares de origen, trazabilidad y calidad exigidos por la marca institucional, creada para reforzar la identidad gastronómica del territorio y potenciar su posicionamiento en los mercados.
Roxmut está elaborada con un 80% con sidra natural producida con manzanas asturianas D.O.P. caracterizadas por su acidez fija alta, lo que aporta frescor y estructura al producto final. Tras un proceso de filtrado y maceración con hierbas —entre ellas el orégano y manzanilla—, alcanza el 15% de volumen alcohólico. Posteriormente, completa su elaboración con tres meses de crianza en madera, un periodo que redondea los amargos, integra los matices herbáceos y le confiere su característico color ámbar.
Notas de cata
Por lo que se refiere a las notas de cata, a la vista presenta un color ámbar brillante y limpio. En nariz predominan los cítricos propios de las manzanas asturianas DOP, acompañados de notas herbáceas de orégano y manzanilla, con sutiles matices balsámicos. En boca destaca la acidez fresca característica de la manzana asturiana, equilibrada con amargos elegantes y una dulzura suave. El conjunto ofrece un final persistente con recuerdos de madera, fruto de su envejecimiento en barrica.
Desde Sidra Castañón destacan que este reconocimiento "refuerza una manera de hacer basada en el respeto al origen y en la apuesta por materias primas asturianas", subrayando que la raíz del proyecto está vinculada al territorio y a la tradición sidrera de la región.
- Ya hay acuerdo sobre La Barquerina: Costas confirma la viabilidad de la propuesta para salvar el edificio de pisos ya construidos en Villaviciosa
- Devoción y candelas en Poreñu: 'Es una celebración muy sentida, un fe que sigue viva entre los vecinos del pueblo y del entorno
- Nueva vida para el campo de golf de Villaviciosa: los planes de la nueva sociedad gestora para que sea 'un referente del norte de España
- La Mejor Fabada del Mundo se elegirá en Villaviciosa el 21 de abril: descubre las grandes novedades del certamen de este año (y cómo participar)
- Obras de emergencia en Arroes ante un desprendimiento que amenaza con dejar sin acceso a varias viviendas de la localidad de Villaviciosa
- Alivio en Villaviciosa ante el inicio de los trabajos para el nuevo deslinde en La Barquerina: 'Han sido muchos días de angustia y preocupación
- Reunión clave en Madrid para el conflicto de los pisos de La Barquerina, con un encuentro a tres bandas para salvar el edificio ya construido
- La solución para La Barquerina (Villaviciosa) un poco más cerca: los topógrafos del Ministerio ya trabajan sobre el terreno en el nuevo deslinde