Las investigaciones ya apuntan a autores de 15 incendios, aunque restan semanas de informes

El presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, había indicado este lunes pasado que había cinco investigados que iban a ser denunciados en breve y que estaba abierta otra línea de investigación que incluía a otras diez personas como causantes de la ola de fuegos. Barbón calificó a los causantes de los incendios que asolaban la región, como el provocado en el monte Naranco de Oviedo o el generado con cuatro focos en Soto de Las Regueras, como "terroristas del mechero", y llegó a afirmar que los siniestros habían sido orquestados de forma organizada.

La mayoría de los incendios registrados en los últimos quince días fueron provocados para causar el máximo daños posible, según indicó el gerente del SEPA, Óscar Rodríguez, y una mínima parte de los mismos se corresponde con negligencias, esto es, quemas para generar pastos que se desmandaron debido al fuerte viento reinante, como es el caso del incendio que comenzó en la localidad de Foyedo, cerca de Navelgas, en Tineo, que luego se propagó, tras reavivarse, al concejo de Valdés, y terminó llegando a la costa de ese concejo.

Se desconoce si alguno de los identificados está organizado en un grupo. La Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de Vegadeo, adscrita al Seprona, está investigando tres incendios –en Sampol y Castrillón, en Boal, y Bustandigo, en Pola de Allande– y sus autores no parecen estar conectados. Al menos uno de los casos, el de Sampol, se trataría de una quema negligente. En ninguno de estos incendios se encontraron artefactos para iniciar el fuego en forma neumáticos, latas de gasolina u ollas.

Por su parte, el teniente Francisco Lavandera, del Seprona, indicó que las investigaciones por estos incendios llevarán semanas. Es necesario, añadió, localizar el foco de inicio del fuego y determinar si fue provocado y con qué medios. En el informe de las causas se incluyen datos meteorológicos, como la fuerza o dirección del viento, y posteriormente se inicia la investigación policial propiamente dicha para determinar la autoría del fuego.

Lavandera indicó además que las investigaciones están casi iniciándose y considera prematuro hablar de grupos organizados de incendiarios, pese a que, como señalaron los propios vecinos de Soto de Las Regueras, era imposible que el incendio que puso en riesgo sus viviendas hubiese sido cometido por una sola persona, dada la simultaneidad con que se iniciaron los focos.

Por otro lado, las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (BRIPAS) están investigando por su parte los siniestros registrados, informes que facilitarán a la Fiscalía en caso de que se haya cometido un ilícito penal.

Las precipitaciones acaban con los últimos focos en la región, después de que amaneciese con 27 diseminados por 14 concejos





Las precipitaciones y la caída de las temperaturas, apreciable en toda la región, hicieron que se extinguiesen este miércoles los fuegos que quedaban en la región, lo que motivo que la consejera de Presidencia, Rita Camblor, declarase cerca de las ocho de la tarde el regreso a fase de alerta, del INFOPA (Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias). Asturias había amanecido con un total de 27 incendios diseminados por 14 concejos. El operativo de extinción había permanecido durante la noche en dos incendios: el de Prada, en Allande, que estaba en revisión por dos efectivos del SEPA y que a las 06,28 horas se dio por extinguido al comenzar a llover; y el de Navedo, en Illano, donde había tres bomberos de Grandas de Salime y una empresa forestal. Y es que el viento había sido bastante fuerte por la noche y primera hora de la mañana, alcanzándose rachas de hasta 8o kilómetros por hora en el Occidente y el Suroccidente de la región. La Guardería de Medio Natura, además, estuvo vigilando y revisando incendios en Boal (Castrillón), Cabrales (Arangas), Cangas del Narcea (Besullo y Villategil), Gozón (Condres), Piloña (Breza, Qués y Pedroso), Quirós (Villagime, La Rebollada y Faedo), Las Regueras (Soto), Siero (La Paranza), Teverga (Villamayor), Tineo (Tuña, Lavadoira y Naraval), Valdés (Merás, Longrey, Paladeperre, Enverniego, Riopinoso, San Cristobal y Biescas) y Villayón (Bustefollado). Por la tarde, todos los fuegos se habían dado por extinguidos, aunque se continuó revisando los perímetros de varios de ellos hasta que dejaron de humear. Es el caso de los siniestros de Allande, Las Regueras, y el incendio localizado entre Tineo y Valdés, iniciado en Foyedo. De esta forma finaliza un episodio de fuego que se inició el pasado 29 de marzo, cuando se desmandaron por el viento del sur varios incendios en la región. Durante los días 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril, hubo momentos en que se registraron hasta 135 incendios simultáneos. Las lluvias continuarán a lo largo de los próximos días, hasta el sábado, por lo que no parece probable que se vuelvan a reproducir los incendios, o al menos no con la virulencia de días pasados. No obstante, el 112 Asturias informa de que el riesgo de incendio es alto en la mayor parte de la región, y muy alto en el concejo de Tineo, siendo bajo en Boal, Allande, Illano, Pesoz, Grandas de Salime y Villayón.