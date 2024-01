Guillermo del Valle, fundador de Izquierda Española, presentó ayer en la Biblioteca Jovellanos de Gijón su obra "La izquierda traicionada, una reflexión para reconciliar al socialismo democrático con España". Juan Luis Rodríguez Vigil, expresidente del Principado por el PSOE, no se quiso perder el acto, al igual que José Antonio García Casal, "Pity", histórico sindicalista.

Del Valle, abogado de profesión, estuvo acompañado por el ensayista Martín Alonso, el escritor José Errasti y la directora de documentales Laura Montecino. "Un Estado confederal es un Estado inhábil para afrontar los retos productivos y garantizar la igualdad", señaló Guillermo del Valle en su intervención, que dijo que "el PSOE y Sumar están troceando las instituciones comunes, quebrando la redistribución y deteriorando el Estado social y de derecho para mantenerse en el poder a toda costa". Además, recalcó que "la Ley es la garantía de los débiles frente a la arbitrariedad de los poderosos y la amnistía es un privilegio inaceptable".

Laura Montecino denunció que "tenemos partidos de izquierdas que están defendiendo el privilegio antes que la igualdad. Además, dijo que "la defensa de España no es por romanticismo, es la condición de posibilidad de los derechos de los trabajadores y de los servicios públicos." Por su parte, Martín Alonso recalcó que " últimamente los partidos no se preocupan de los principios, si no por mantenerse en el poder, lo que supone un deterioro para la democracia. José Errasti pidió que "la política vuelva a pensar en lo común y no en el ‘qué hay de lo mío".