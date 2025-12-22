Villaviciosa apuesta por la sostenibilidad y la economía circular
El Ayuntamiento instala en Tazones bancos hechos con madera plástica Solteco, procedente del reciclaje, entre otros desechos, de cápsulas de café de la mano de Second Life Coffee
A. A.
El proyecto asturiano Second Life Coffee consolida su apuesta por la economía circular con la instalación de mobiliario urbano fabricado a partir de madera plástica Solteco en la localidad de Tazones, dentro del concejo de Villaviciosa. La actuación, desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento, convierte al municipio en un referente regional en la transformación de residuos en recursos útiles para el espacio público.
Second Life Coffee nace con el objetivo de dar una segunda vida a las cápsulas de café, uno de los residuos domésticos de mayor crecimiento, mediante un modelo colaborativo que involucra a administraciones públicas, empresas y ciudadanía. A través de una red de contenedores marrones distribuidos por toda Asturias, el proyecto recoge las cápsulas usadas para iniciar un proceso de reciclaje integral que separa el residuo orgánico del café, destinado a compostaje, del plástico y el aluminio, que se transforman en nuevos materiales de alto valor añadido.
Uno de los principales resultados de este proceso es la madera plástica Solteco, un material innovador distribuido por Solteco Asturias, by Second Life Coffee. Esta madera plástica se fabrica a partir de cápsulas de café recicladas, en este caso, del propio municipio de Villaviciosa, junto con plástico de rechazo que, de otro modo, tendría como destino final el vertedero. Su aplicación en mobiliario urbano ejemplifica de forma tangible los principios de reutilización, reciclaje y regeneración que definen la economía circular.
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha respaldado esta iniciativa incorporando mobiliario urbano de madera plástica Solteco en Tazones, integrando así criterios de sostenibilidad en la gestión y mejora de los espacios públicos. La elección de este material responde tanto a su origen reciclado como a sus prestaciones técnicas y a su bajo impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida.
La madera plástica Solteco presenta un mantenimiento prácticamente inexistente y un montaje sencillo. Ofrece una elevada durabilidad al tratarse de un material 100 % reciclado y reciclable. Su resistencia a la humedad, la radiación ultravioleta y el calor, así como su carácter impermeable, inerte y flexible, la convierten en una solución idónea para entornos urbanos y costeros. Incorpora, además, propiedades retardantes del fuego sin aditivos y un tratamiento antigrafiti que facilita su limpieza con agua y jabón.
Desde el punto de vista medioambiental, el uso de este material supone un ahorro significativo de agua, materias primas y energía, reforzando el compromiso con la reducción de residuos y la valorización de materiales que tradicionalmente se consideraban desechos.
Con proyectos como el desarrollado en Villaviciosa, Second Life Coffee demuestra la viabilidad de un modelo en el que los residuos locales se transforman en soluciones útiles para los propios municipios, al tiempo que las administraciones públicas, como el Ayuntamiento maliayo, avanzan hacia una gestión más sostenible, responsable y alineada con los retos medioambientales actuales.
SOLTECO ASTURIAS, by SECOND LIFE COFFEE
TRANSFORMAMOS EL RESIDUO EN SOLUCIÓN
