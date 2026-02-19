Mieres celebra hoy el Gran Antroxu "pola paz"

Mieres se disfraza por una buena causa. Bajo el lema "Mieres glaya pola paz", la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Mieres convoca a todo el mundo a participar hoy en el Gran Antroxu mierense, todo un acontecimiento en el marco del Carnaval. El desfile será la actividad principal: se iniciará después del Cortexu de la Trumpchona, acompañada de personajes e importantes activistas por la paz, y discurrirá por las principales calles del concejo (Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda, Numa Guilhou y Parque Jovellanos). El del Gran Antroxu es uno de los días del calendario festivo en Mieres marcado en rojo por todos y, como tal, nadie debería perdérselo.

Desfile de carnaval en Mieres el año pasado / Cedida a LNE

Después de que el pasado martes se celebrara el Antroxu Infantil en Mieres, hoy será el turno de que el concejo se engalane para el Gran Antroxu. A las 12.00 horas tendrá lugar el Velatoriu de la Trumpchona en la Plaza del Ayuntamiento. Por la tarde, las charangas Xaréu nel Ñeru, Los Restallones, Los Mazcaraos, Los Tardondes y Los Acoplaos protagonizarán un pasacalles a las 19.30 horas. A continuación, a las 20.00 horas, tendrá lugar el Cortexu a la Trumpchona, con acompañamiento de Pachu Li y Manolito Zen —del movimiento hippy pola paz— y de Nélson Mandilín, así como de las cinco charangas fuera de concurso, por la calles La Vega y Manuel Llaneza. Luego, a las 20.25 horas, será momento de la "Truena d’aniciu", a la que seguirá el esperado Desfile-Concurso, del que serán parte grupos, charangas, murgas, carrozas, carromatos, etc. así como cualquiera que desee participar, tanto de forma individual como por parejas. La Trumpchona, "que esti añu glaya pola paz", será la encargada de abrir el desfile.

Una vez terminado y ya en el Auditorio del Parque Jovellanos, a las 21.45 horas, tendrá lugar el xaréu d’Antroxu y una nueva actuación de las charangas fuera de concurso. También se procederá a la lectura del testamento y de las últimas voluntades de la Trumpchona, así como a la quema de la finada, acompañada de escandalera pirotécnica. Por último, se entregarán los premios a los ganadores del concurso-desfile, que irán desde los 250 hasta los 1800 euros.

El Gran Antroxu planea llenar Mieres, como hasta ahora, del buen ambiente propio de una de las épocas del año más esperadas. Que todo el mundo tome nota.