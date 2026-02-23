Salenor, un escaparate de referencia para el sector alimentario

Salenor 2026 vuelve con una nueva edición y más que consolidado como uno de los salones que mejor responden al interés de los profesionales en el norte de España.

Tras la última edición marcada por el éxito de marcas y visitantes, el evento regresa al pabellón de La Magdalena, en Avilés, desde hoy y hasta el 25 de febrero, para responder a las necesidades de la industria, la distribución y los sectores empresariales implicados.

La innovación, la tecnología, las novedades, la formación, la información, las propuestas, la evolución, todo ello será Salenor 2026.

El marcado carácter comercial avalado por la presencia de cerca de un centenar de expositores, más 1.400 marcas y la visita de más de 9.000 profesionales procedentes de toda España, representan la mejor carta de presentación de esta nueva edición.

Celia Fernández, Begoña López, Marcelino Marcos, Daniel González y Mariví Monteserín, con dos escanciadores echando sidra en el stand de Alimentos del Paraíso / Ricardo Solís

La Cámara de Comercio de Avilés como organizadora del evento con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés, Asturex, Caja Rural de Asturias y las asociaciones empresariales implicadas han trabajado para que esta nueva edición sea por encima de todo, útil y efectiva.

Este salón es una de las mayores apuestas de la Cámara, enfocadas a un sector decisivo para la economía del país. Las anteriores ediciones han situado a este evento como un referente del mundo alimentario y del equipamiento, convirtiéndose en el punto de encuentro de proveedores y clientes de toda España.

Corjamón, Mejor Bombón Artesano, grandes chefs y el Galardón Salenor

Esta edición además, acogerá, como viene siendo habitual, el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, Corjamón, la IV edición del Concurso al Mejor Bombón Artesano de Asturias, un evento que busca poner en valor a los reposteros, maestros pasteleros, confiteros y jefes de partida de postres de los establecimientos asturianos. Un dulce certamen que va ya por la cuarta edición y que se celebrará el miércoles 25 de febrero a las 18.00 horas.

Catas, demostraciones y experimentos gastronómicos de la mano de grandes chefs, serán otros de los atractivos del evento.

Además, se procederá a una nueva entrega del Galardón Salenor con el que se clausurará el Salón, para reconocer a profesionales o entidades que hayan sobresalido por su trayectoria en el sector de la alimentación.

Un momento del campeonato de jamón / Miki López

Y es que, entre otros muchos, unos de los objetivos de Salenor y de la Cámara de Comercio de Avilés es difundir el valor de las empresas, pero también de los profesionales, impulsando con ello el futuro del sector hostelero.

Por tanto el salón es una de las mayores apuestas de la Cámara Oficial de Comercio, ya que se trata de un sector decisivo para la economía del país. La industria española de la alimentación y bebidas, a la que está dedicada este salón, es la cuarta de Europa en volumen, sólo por detrás de Alemania, Francia e Italia.

Las anteriores ediciones han situado a Salenor como un referente del sector alimentario y del equipamiento, convirtiéndose en el punto de encuentro de proveedores y clientes de toda España. Alrededor de 9.000 visitantes profesionales, con su volumen de negocio y promoción, avalan esa condición.