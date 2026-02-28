Cangas de Onís celebra su Antroxu más esperado con casi 9.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Cangas de Onís celebrará el Carnaval el próximo 7 de marzo, una jornada festiva pensada para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades.

Entre su completa programación se incluirá el tradicional desfile de disfraces y diversas actividades que llenarán de color y ambiente festivo las calles de la localidad, consolidando una de las citas más esperadas del calendario.

Sin embargo, uno de los mayores alicientes para los participantes en esta edición del certamen será la dotación económica repartida en las distintas categorías. Casi 9.000 euros en premios que buscan fomentar la participación y reconocer la creatividad, el esfuerzo y la originalidad de los participantes.

Un momento del desfile en una imagen de archivo / Cedida a LNE

Así, en la categoría general, en el apartado de carrozas, los ganadores podrán hacerse con un premio de 1.400 euros, en la categoría de grupos, el reconocimiento más alto será de 750 euros, misma cifra que podrán conseguir aquellos que se lancen a presentar su candidatura en el apartado de charangas.

Por otro lado, en la categoría individual, los participantes optarán a conseguir como premio grande 300 euros. Además de la categoría general, el certamen cuenta también con un apartado local, en el que están representadas carrozas, grupos y participaciones individuales.

En este caso, los agraciados podrán llevarse 600, 300 o 100 euros respectivamente si se alzan con el primer puesto.

Inscripciones

Las inscripciones podrán realizarse en el Registro del Ayuntamiento o a través del correo electrónico monicagutierrez@cangasdeonis.com y tanto la ficha de inscripción, como las bases y autorización de menores pueden descargarse en www.cangasdeonis.com.

Y aquellos que deseen tener más información, podrán dirigirse al Ayuntamiento de Cangas de Onís.

Otro de los platos fuertes de la jornada será el animador de eventos y DJ Dani Vieites, que pondrá a bailar a Cangas de Onís el próximo 7 de marzo, con motivo del Carnaval, ya que "pinchará" en la céntrica plaza Camila Beceña, al lado de la Casa Consistorial, en pleno centro urbano de la capital del concejo, desde las 20.30 horas y hasta pasada la medianoche.

Participantes en el Antroxu en una imagen de archivo / Cedida a LNE

El plato fuerte de la jornada será el desfile, que empezará a las 18:00 horas y terminará delante de la fachada principal del Ayuntamiento donde se encontrará el jurado, listo para emitir su veredicto y elegir a los ganadores.

Los participantes podrán realizar una actuación con una duración máxima de dos minutos en el punto final del desfile ante los miembros del jurado.

Por otro lado, la organización determinará el orden, ritmo y paradas del desfile.

Además, los participantes previamente inscritos podrán recoger los dorsales asignados el mismo día del concurso, en horario de 15.00 y las 17.30 horas en la oficina de Incatur en la Plaza del Ayuntamiento. Un dorsal que los participantes deberán llevar en lugar visible durante todo el concurso.