Nuevo Plan de Empleo para Gijón: 40 contratos y una inversión de un millón

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha aprobado las bases de la convocatoria del Plan de Empleo Municipal Gijón Futuro 2026-2027, una iniciativa financiada íntegramente con fondos municipales que permitirá la contratación de 40 personas desempleadas durante un año. El programa se enmarca en el acuerdo de concertación "Gijón Futuro 2024-2027", suscrito por el gobierno local junto a FADE, UGT y CCOO.

La puesta en marcha de este plan supone una inversión adicional de un millón de euros que viene a reforzar las políticas de empleo que el Ayuntamiento desarrolla desde comienzos de año, consolidando así su estrategia para favorecer la inserción laboral y mejorar la empleabilidad de la ciudadanía.

"Este Plan de Empleo tiene como objetivo que cada vez más gijoneses y gijonesas puedan acceder al mercado laboral, ya que combatir la lacra del desempleo es siempre una meta prioritaria de la actuación de las Administraciones Públicas", señaló la Vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. En ese sentido, destacó "la importancia que tanto el Ayuntamiento de Gijón como los representantes empresariales y sindicales firmantes del acuerdo de concertación otorgamos a los programas que permitan a la ciudadanía acceder a un puesto de trabajo. Con la colaboración de todos se conseguirá mejorar aún unas cifras que mantienen a nuestro municipio a la cabeza de la reducción del desempleo en Asturias, con 2.892 personas menos registradas en las listas del paro en lo que va de mandato, lo que equivale a una disminución del 16,72%".

Contratos dirigidos a los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo

El Plan de Empleo Municipal Gijón Futuro 2026-2027 contempla la formalización de 40 contratos de un año de duración destinados a personas desempleadas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables o con mayores dificultades de inserción laboral.

El sistema de acceso será mediante concurso y las bases priorizan circunstancias personales relacionadas con factores económicos y sociales para favorecer la participación de quienes presentan mayores obstáculos para acceder al mercado de trabajo.

De las 40 contrataciones previstas, 35 se realizarán bajo la modalidad de contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral, mientras que las cinco restantes corresponderán a contratos formativos orientados a la adquisición de práctica profesional adecuada.

Diversidad de perfiles profesionales

Las plazas ofertadas abarcan un amplio abanico de ocupaciones. Entre ellas figuran puestos de gestión cultural, integración social, gestión de redes sociales, mantenimiento de instalaciones y diferentes especialidades vinculadas a oficios como albañilería, pintura, jardinería y limpieza.

En concreto, se ofertarán plazas para técnicos/as de gestión cultural, integradores/as sociales, gestores/as de redes sociales, auxiliares técnicos de instalaciones, jefes/as de equipo de pintura, oficiales/as y peones/as de pintura, responsables de mantenimiento y limpieza de espacios abiertos, oficiales/as de albañilería y jardinería, además de peones/as de oficios, incluyendo una reserva específica para personas con discapacidad.

Oficinas ALPEE / Cedida a LNE

Asimismo, el programa contempla cinco contratos formativos destinados a titulados/as universitarios/as en Lengua Española y sus Literaturas con Minor en Asturiano y en Magisterio de Educación Primaria.

Las personas seleccionadas desarrollarán su actividad profesional en proyectos impulsados por la Fundación Municipal de Cultura, así como en empresas municipales como EMULSA, PETSA y CEGISA, además de diferentes servicios municipales, entre ellos Parques y Jardines y la Agencia Local de Empleo.

Solicitudes del 3 al 17 de junio

Para participar en la convocatoria será necesario encontrarse en situación de desempleo y cumplir los requisitos generales y específicos establecidos en las bases, tanto en la fecha de publicación de la convocatoria, el 3 de junio, como en el momento de formalización del contrato.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 17 de junio. Posteriormente se desarrollará el proceso selectivo, con la previsión de que las contrataciones se materialicen durante el mes de agosto de 2026.

Más de 240 participantes en programas municipales de empleo

Las 40 nuevas incorporaciones se sumarán a las 205 personas que ya han accedido este año a otros programas municipales actualmente en marcha, como el Plan Local de Empleo y el programa Primera Experiencia Profesional. De este modo, el número total de participantes en iniciativas promovidas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para mejorar la empleabilidad mediante experiencia laboral superará las 240 personas durante este ejercicio.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la Sede Electrónica municipal. Además, la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo ofrecerá información y asesoramiento a las personas interesadas a través de sus canales habituales de atención.

Para obtener más detalles sobre la convocatoria, las personas interesadas pueden consultar las bases completas en la Sede Electrónica, contactar con la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo en el teléfono 985 18 15 57 o escribir a orientacion.empleo@gijon.es. Toda la información relativa al proceso selectivo estará disponible en la página web www.alpee.gijon.es y en las redes sociales @empleogijon.