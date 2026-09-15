Errores al congelar y descongelar o cuál es el etiquetado perfecto: todo lo que debes saber para conservar correctamente los alimentos

En este episodio de "Queremos Ayudarte" hablamos con la nutricionista Carlota Villanueva sobre todo lo que deberíamos tener en cuenta para conservar bien los alimentos: desde cómo y dónde guardar los huevos hasta los errores más comunes que cometemos al congelar y descongelar.

Carlota nos explica por qué dejar la comida cocinada fuera de la nevera no es tan inocente como parece, qué bacterias pueden aparecer, y por qué es tan importante usar recipientes homologados y adecuados para cada tipo de conservación.

También repasamos cuánto tiempo aguanta cada alimento en el congelador, cómo etiquetar correctamente lo que guardamos, y qué ocurre si descongelamos a temperatura ambiente.

Un episodio lleno de consejos prácticos, curiosidades y recomendaciones para evitar intoxicaciones, reducir el desperdicio y cuidar mejor de nuestra salud… ¡y de nuestra nevera!