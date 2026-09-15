Errores al congelar y descongelar o cuál es el etiquetado perfecto: todo lo que debes saber para conservar correctamente los alimentos
En el podcast de masymas "Queremos ayudarte", la nutricionista Carlota Villanueva desvela los trucos más útiles para mantener la comida en perfectas condiciones
L. L.
En este episodio de "Queremos Ayudarte" hablamos con la nutricionista Carlota Villanueva sobre todo lo que deberíamos tener en cuenta para conservar bien los alimentos: desde cómo y dónde guardar los huevos hasta los errores más comunes que cometemos al congelar y descongelar.
Carlota nos explica por qué dejar la comida cocinada fuera de la nevera no es tan inocente como parece, qué bacterias pueden aparecer, y por qué es tan importante usar recipientes homologados y adecuados para cada tipo de conservación.
También repasamos cuánto tiempo aguanta cada alimento en el congelador, cómo etiquetar correctamente lo que guardamos, y qué ocurre si descongelamos a temperatura ambiente.
Un episodio lleno de consejos prácticos, curiosidades y recomendaciones para evitar intoxicaciones, reducir el desperdicio y cuidar mejor de nuestra salud… ¡y de nuestra nevera!
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Los asturianos del Imserso podrán irse a Benidorm en la nueva temporada, aunque con estancias más cortas: consulta las fechas y los precios
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Barbón cambiará la misa en Covadonga por un santuario en el Occidente para el Día de Asturias
- Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
- Bruselas admite a trámite la denuncia contra España por la marginación de la red ferroviaria asturiana
- El tremendo susto de dos operarios de telefonía en Teverga: un oso les impedía bajar del repetidor donde trabajaban
- José Soto Chica, exmilitar, investigador, historiador y escritor: 'Hubo una batalla en Cangas de Onís y luego otra en Covadonga